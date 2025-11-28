MadWalk 2025 by Three Cents
Ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και το Lidl House στην Αθήνα το 2026

Η Lidl Ελλάς παρουσίασε το νέο στρατηγικό της όραμα με έμφαση στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η άκρως επιτυχημένη ετήσια δημοσιογραφική εκδήλωση της εταιρείας στο εμβληματικό Μουσείο Ακρόπολης, όπου ο CEO και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας υπό το σύνθημα «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» και τα σημαντικότερα επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της δυναμικής της παρουσίας στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 90 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι εθνικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, θεσμικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενισχύοντας τον διάλογο και την εξωστρέφεια της εταιρείας. 

Ο κ. Martin Brandenburger τόνισε ότι η εταιρεία, η οποία αποτελεί σταθερό κομμάτι της Ελλάδας εδώ και 26 χρόνια, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον κλάδο και διατήρησε τη δεύτερη θέση στο λιανεμπόριο τροφίμων με 231 καταστήματα.

Κοιτώντας στο μέλλον, ο κ. Martin Brandenburger ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο άνω των €200 εκατομμυρίων για τα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό. Συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη Δικτύου: Εντός του επόμενου έτους προγραμματίζεται η έναρξη 5 νέων καταστημάτων, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση υπαρχόντων.
  • Logistics & Υποδομές: Το 2026 προγραμματίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων στην κεντρική Ελλάδα. Παράλληλα, η κατασκευή του νέου κέντρου logistics στην Ελευσίνα που ξεπερνάει τα 62.000 m², εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029. Πρόκειται για μια επένδυση άνω των €120 εκατομμυρίων, με πράσινη πιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η λειτουργία του θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, δημιουργώντας 150-200 νέες θέσεις εργασίας.
  • Ψηφιακή Καινοτομία: Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση selfcheckout ταμείων σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα έως το τέλος του 2026, με στόχο μέχρι το τέλος του 2027 τα νέας γενιάς ταμεία να βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα.

Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκαν επίσης δεδομένα από την 10η κατά σειρά μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Lidl Ελλάς. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η εταιρεία συνεισφέρει δυναμικά, με τη συνολική συμβολή της στο ετήσιο ΑΕΠ να φτάνει το 0,52% το 2024, την καταβολή €438 εκατ. σε συνολικούς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το ελληνικό δημόσιο, ενώ η συνεισφορά της στην απασχόληση για το 2024 ανέρχεται στις 38,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την κοινωνία και το περιβάλλον μέσω συνολικών επενδύσεων ύψους €2 εκατ. σε δράσεις και δωρεές.

Η Lidl Ελλάς αναδεικνύεται ως η βασική δίοδος των Ελλήνων προμηθευτών στον κόσμο, στηρίζοντας πάνω από 400 συνεργάτες – προμηθευτές οι οποίοι εξάγουν απευθείας ένα κομμάτι της Ελλάδας σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η εταιρεία παραμένει σταθερή στο μότο της «η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή», συμμετέχοντας σε όλες τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για τη στήριξη του οικογενειακού τραπεζιού. Η δέσμευση στην ποιότητα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 96 προϊόντα της εταιρείας έχουν βραβευθεί με τα Superior Taste Awards. Παράλληλα, το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus, που πλέον μετράει 5 χρόνια λειτουργίας, έχει ξεπεράσει τους 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομούν έως και €1.500/χρόνο από τις αγορές τους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Martin Brandenburger ανακοίνωσε τα εγκαίνια του Lidl House τον Μάρτιο του 2026 στην καρδιά της Αθήνας. Όπως δήλωσε: «Το Lidl House θα λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, εργαστηρίων, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων γαστρονομίας, βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής, με δικό του σεφ, τον αγαπητό μας Δήμο Μπαλόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας! Είναι ένας χώρος που δημιουργεί εμπειρίες, ενσωματώνει την καινοτομία και προσφέρει ουσία. Ένας χώρος που ανοίγει διάλογο με τον κόσμο και δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Αντί να «μιλάμε» για την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας, τη βιωσιμότητα, τη διατροφή για την υγεία του πλανήτη, θα τα εφαρμόζουμε στην πράξη μέσω, για παράδειγμα, εργαστηρίων, μαγειρικών προγραμμάτων και εκθέσεων.».

«Γιατί τελικά, το «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Είναι στάση ζωής. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Με συνέπεια και ευθύνη. Γιατί… αξίζει.», κατέληξε ο κ. Martin Brandenburger, αναφέροντας πως ολοκληρώνει την 4ετή παραμονή του στην Ελλάδα, δίνοντας τη σκυτάλη της Lidl Ελλάς στον κ. Μίλτο Φοροζίδη, σίγουρος πως θα συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας με προσήλωση και πίστη στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί.

 

 

 

 

