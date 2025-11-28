Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

Ο Brian May άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι οι Queen προετοιμάζουν ένα φιλόδοξο εγχείρημα που θα θυμίζει την ψηφιακή παραγωγή των ABBA, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων ολογραφικών τεχνικών. Ο κιθαριστής του συγκροτήματος, ηλικίας 78 ετών, αποκάλυψε ότι μαζί με τον ντράμερ Roger Taylor εξετάζουν ενεργά την τεχνολογία που θα μπορούσε να φέρει ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991, αλλά και τον μπασίστα John Deacon που αποσύρθηκε το 1997.

Σε συνέντευξή του στο Big Issue, ο Brian May τόνισε ότι η παρουσία του Freddie Mercury παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Freddie είναι ακόμη ζωντανός μέσα από τη μουσική που ακούμε διαρκώς». Στη συνέχεια εξήγησε ότι και ο John Deacon παραμένει παρών με τον ίδιο τρόπο, ενώ πλέον υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες. Ανέφερε πως τεχνολογικές εγκαταστάσεις όπως το The Sphere στο Λας Βέγκας μπορούν να προσφέρουν στο κοινό μια εμπειρία εξαιρετικά κοντά σε εκείνη της αυθεντικής εποχής των Queen όταν στη σκηνή βρίσκονταν ο Freddie Mercury, ο John Deacon, ο Brian May και ο Roger Taylor. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τον συναρπάζει η ιδέα να αναδημιουργηθεί το συγκρότημα σαν να σχηματιζόταν σήμερα.

Οι φήμες για μία τέτοια παραγωγή εντάθηκαν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατάλογο του Freddie Mercury κατέθεσε εμπορικό σήμα για το όνομά του σε μορφές 3D και VR. Την περίοδο εκείνη, εκπρόσωποι των Queen δήλωναν πως δεν υπήρχε κάτι ανακοινώσιμο, ωστόσο η προετοιμασία που αποκαλύπτεται σήμερα δείχνει ότι το project έχει πλέον προχωρήσει σημαντικά. Παρά την αισιοδοξία του Brian May, ο Roger Taylor, ηλικίας 76 ετών, δήλωσε ότι έφυγε από την παράσταση Abba Voyage με ανάμεικτα συναισθήματα. Όπως ανέφερε, απόλαυσε το θέαμα αλλά δεν βρήκε τις προβολές απολύτως πειστικές. Εκτίμησε όμως ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή των ABBA, επομένως σήμερα μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ πιο προχωρημένο. Ο Roger Taylor τόνισε ακόμη ότι ο Freddie Mercury θα ήταν ενθουσιασμένος που η μουσική των Queen παραμένει τόσο επίκαιρη. Υπογράμμισε ότι το συγκρότημα δεν έχει ολοκληρώσει την πορεία του, ότι εξακολουθεί να μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο, αλλά αναγκάζεται να εξετάσει κάθε πιθανότητα, καθώς τα χρόνια περνούν και η τεχνολογία ανοίγει νέες δυνατότητες σχεδόν καθημερινά.

Οι Queen έχουν στο ενεργητικό τους 6 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 10 albums που κατέκτησαν επίσης την κορυφή των βρετανικών charts. Μεταξύ των πιο εμβληματικών τραγουδιών τους συγκαταλέγονται τα «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Crazy Little Thing Called Love» και «We Are The Champions». Το ενδεχόμενο ενός μεγάλου ψηφιακού show που θα επαναφέρει στη σκηνή την αυθεντική μορφή των Queen, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένων οπτικών τεχνολογιών, φαίνεται πλέον πιο πιθανό από ποτέ.

Οι δηλώσεις του Brian May αποκαλύπτουν ότι το συγκρότημα σκέφτεται σοβαρά να δώσει στο κοινό μια νέα εμπειρία που θα τιμά το παρελθόν αλλά θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του παρόντος.

