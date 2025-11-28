MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

Ο Brian May αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα μελετά ένα Abba Voyage-style εγχείρημα που θα επανενώσει ψηφιακά τους Queen
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Brian May άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι οι Queen προετοιμάζουν ένα φιλόδοξο εγχείρημα που θα θυμίζει την ψηφιακή παραγωγή των ABBA, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων ολογραφικών τεχνικών. Ο κιθαριστής του συγκροτήματος, ηλικίας 78 ετών, αποκάλυψε ότι μαζί με τον ντράμερ Roger Taylor εξετάζουν ενεργά την τεχνολογία που θα μπορούσε να φέρει ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991, αλλά και τον μπασίστα John Deacon που αποσύρθηκε το 1997.

Σε συνέντευξή του στο Big Issue, ο Brian May τόνισε ότι η παρουσία του Freddie Mercury παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Freddie είναι ακόμη ζωντανός μέσα από τη μουσική που ακούμε διαρκώς». Στη συνέχεια εξήγησε ότι και ο John Deacon παραμένει παρών με τον ίδιο τρόπο, ενώ πλέον υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες. Ανέφερε πως τεχνολογικές εγκαταστάσεις όπως το The Sphere στο Λας Βέγκας μπορούν να προσφέρουν στο κοινό μια εμπειρία εξαιρετικά κοντά σε εκείνη της αυθεντικής εποχής των Queen όταν στη σκηνή βρίσκονταν ο Freddie Mercury, ο John Deacon, ο Brian May και ο Roger Taylor. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τον συναρπάζει η ιδέα να αναδημιουργηθεί το συγκρότημα σαν να σχηματιζόταν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Οι φήμες για μία τέτοια παραγωγή εντάθηκαν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατάλογο του Freddie Mercury κατέθεσε εμπορικό σήμα για το όνομά του σε μορφές 3D και VR. Την περίοδο εκείνη, εκπρόσωποι των Queen δήλωναν πως δεν υπήρχε κάτι ανακοινώσιμο, ωστόσο η προετοιμασία που αποκαλύπτεται σήμερα δείχνει ότι το project έχει πλέον προχωρήσει σημαντικά. Παρά την αισιοδοξία του Brian May, ο Roger Taylor, ηλικίας 76 ετών, δήλωσε ότι έφυγε από την παράσταση Abba Voyage με ανάμεικτα συναισθήματα. Όπως ανέφερε, απόλαυσε το θέαμα αλλά δεν βρήκε τις προβολές απολύτως πειστικές. Εκτίμησε όμως ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή των ABBA, επομένως σήμερα μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ πιο προχωρημένο. Ο Roger Taylor τόνισε ακόμη ότι ο Freddie Mercury θα ήταν ενθουσιασμένος που η μουσική των Queen παραμένει τόσο επίκαιρη. Υπογράμμισε ότι το συγκρότημα δεν έχει ολοκληρώσει την πορεία του, ότι εξακολουθεί να μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο, αλλά αναγκάζεται να εξετάσει κάθε πιθανότητα, καθώς τα χρόνια περνούν και η τεχνολογία ανοίγει νέες δυνατότητες σχεδόν καθημερινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Queen έχουν στο ενεργητικό τους 6 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 10 albums που κατέκτησαν επίσης την κορυφή των βρετανικών charts. Μεταξύ των πιο εμβληματικών τραγουδιών τους συγκαταλέγονται τα «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Crazy Little Thing Called Love» και «We Are The Champions». Το ενδεχόμενο ενός μεγάλου ψηφιακού show που θα επαναφέρει στη σκηνή την αυθεντική μορφή των Queen, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένων οπτικών τεχνολογιών, φαίνεται πλέον πιο πιθανό από ποτέ.

Οι δηλώσεις του Brian May αποκαλύπτουν ότι το συγκρότημα σκέφτεται σοβαρά να δώσει στο κοινό μια νέα εμπειρία που θα τιμά το παρελθόν αλλά θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του παρόντος.

Διάβασε επίσης: Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, αποκαλύπτεται

Δες κι αυτό…

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ABBA Brian May Freddie Mercury Queen ΑΕΙ Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

28.11.2025
Επόμενο
Οι celebrities αποκαλύπτουν τις πιο απρόσμενες αγορές τους στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι celebrities αποκαλύπτουν τις πιο απρόσμενες αγορές τους στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025

Δες επίσης

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου
Μουσική

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου

28.11.2025
Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

28.11.2025
Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική
Μουσικά Νέα

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

28.11.2025
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash
Μουσικά Νέα

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

28.11.2025
«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας
Μουσικά Νέα

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

28.11.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025
Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!
Μουσικά Νέα

Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!

28.11.2025
Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας