Celeb News 28.11.2025

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

Οι αναρτήσεις που έκαναν στα social media τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο αγαπημένες γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην ευγνωμοσύνη, όπου οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι, μοιράζονται φαγητό και εκφράζουν την ευχαριστία τους για όλα όσα έχουν. Το παραδοσιακό γεύμα περιλαμβάνει γαλοπούλα, λαχανικά, πουρέ πατάτας, γλυκά και άλλα αγαπημένα πιάτα.

Οι celebrities συχνά μοιράζονται στιγμές από τις γιορτές τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, δείχνοντας πώς γιορτάζουν μαζί με την οικογένεια και τους φίλους τους. Από μαγειρικές δημιουργίες μέχρι αστείες στιγμές, οι αναρτήσεις τους δίνουν στους θαυμαστές μια ζεστή, προσωπική εικόνα των γιορτών και ενισχύουν το πνεύμα της ευγνωμοσύνης που χαρακτηρίζει την ημέρα. Αυτό λοιπόν έκαναν και φέτος.

Συγκεκριμένα, η Jennifer Lopez δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την ώρα που μαγειρεύει στην κουζίνα και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα… Χρόνια Πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους! Ελπίζω να περάσατε μια όμορφη μέρα.»

Η Amber Heard με την σειρά μοιράστηκε κι εκείνη φωτογραφίες από την ώρα που μαγειρεύει στην κουζίνα τις οποίες συνόδεψε με το εξής μήνυμα: «Χαιρετισμοί για την Ημέρα των Ευχαριστιών μέσα στα χρόνια. Μια ματιά πίσω σε όλες τις γεμάτες καρδιές και πιάτα που έχω μοιραστεί. Ελπίζω και φέτος να είστε γεμάτοι και με τα δύο.»

Ένα βίντεο από την ώρα που μαγειρεύει δημοσίευσε στα social media η Mariah Carey και έγραψε: «Τα ετήσια ευλογημένα λαχανικά μου!!! Χρόνια Πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών!».

Η Courteney Cox έφερε μια δόση νοσταλγίας και χιούμορ, θυμίζοντας τον διάσημο χορό με τη γαλοπούλα από την σειρά Friends: «Άλλη μια Ημέρα των Ευχαριστιών, άλλη μια ευκαιρία να ευγνωμονείς για εκείνη τη φορά που αναδημιούργησα τον χορό με τη γαλοπούλα από τους ‘Friends’. Για πέμπτη χρονιά στη σειρά, δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εορτασμό της ημέρας χωρίς να θυμηθούμε τη στιγμή που έβαλα μια ΑΛΗΘΙΝΗ ωμή γαλοπούλα στο κεφάλι μου, όπως η Monica Geller.»

Παράλληλα, η Celine Dion δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ευχόταν στους ακόλουθούς της Χρόνια Πολλά, παρά τη μάχη της με το σύνδρομο της δύσκαμπτης προσωπικότητας: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας».

