Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents έφερε στο κόκκινο χαλί stars με εντυπωσιακά, τολμηρά και δημιουργικά looks

Το MadWalk 2025 by Three Cents επέστρεψε πιο φιλόδοξο και εντυπωσιακό από ποτέ, έτοιμο να γράψει ιστορία για ακόμη μία χρονιά. Με κεντρικό θέμα τη «Μεταμόρφωση», η φετινή διοργάνωση εξερεύνησε το μέλλον της μόδας μέσα από acts που γεφυρώνουν το παρόν με το αύριο, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, τεχνολογία και υψηλή αισθητική.

Από νωρίς, οι καλεσμένοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακές εμφανίσεις, επιλέγοντας looks που αντικατόπτριζαν το προσωπικό τους στιλ αλλά και το concept της βραδιάς. Λαμπερές υφές, τολμηρές γραμμές και statement λεπτομέρειες δημιούργησαν ένα σκηνικό που θύμιζε διεθνές fashion event.

Γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής showbiz έδωσαν δυναμικό «παρών», αποφασισμένες να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη συνάντηση μόδας και μουσικής στην Ελλάδα. Παρουσιαστές, ηθοποιοί, content creators και τραγουδιστές περπάτησαν στο red carpet και πόζαραν στους φωτογράφους με τα πιο εντυπωσιακά και προσεγμένα outfits, εγκαινιάζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά που έμελλε να είναι μοναδική.

Ο Zaf εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα ασημί κοστούμι σε ανάγλυφο φλοράλ μοτίβο, ένα look που συνδύαζε αρμονικά τη λάμψη με τη σύγχρονη ανδρική κομψότητα.

Ο Tso επέλεξε ένα office-edgy σύνολο από το brand που εκπροσώπησε και μουσικά στη βραδιά, τη Greatness Athens, δημιουργώντας ένα look που ισορροπούσε μεταξύ street και high fashion.

Η Angelina έκανε αισθητή την παρουσία της με έναν έντονα fashion-forward συνδυασμό: κίτρινο γιλέκο με prints, statement μαύρο headpiece και μαύρη δερμάτινη φούστα, δημιουργώντας ένα από τα πιο φωτογραφημένα outfits της βραδιάς.

Η fashion hero Νικολίνα εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο vinyl φόρεμα και κομψές αφέλειες, αποπνέοντας power glamour και runway δυναμική.

Η Evangelia επέλεξε ένα δαντελένιο maxi φόρεμα με θηλυκούς κόμπους στη μέση, μια εμφάνιση που ανέδειξε τη μινιμαλιστική της κομψότητα με sensual πινελιές.

Ο Μάνος Καμακάρης έκανε τη δική του ανατροπή επιλέγοντας ένα σοφιστικέ σύνολο, το οποίο απογείωσε με ένα statement makeup look σε ασημί τόνους, μια άψογη ισορροπία ανάμεσα στην avant-garde αισθητική και την εκλεπτυσμένη αρρενωπότητα.

Ο Papazo εμφανίστηκε με ένα σετ σε print παραλλαγής, δίνοντας urban διάσταση στη βραδιά, ενώ ο Akylas επέλεξε ένα pyjama set σε σομόν παστέλ απόχρωση, υπογράφοντας ένα look χαλαρό αλλά ανεπιτήδευτα κομψό. H Ορσαλία Παρθένη, έδωσε μαθήματα στιλ φορώντας ένα maxi αστραφτερό φόρεμα στην απόχρωση του δέρματος.

Ο Dr. Chris τράβηξε τα βλέμματα με μια fashion-forward επιλογή. Ένα total black σύνολο κατασκευασμένο από λάστιχα αυτοκινήτου, δείχνοντας πως η βιωσιμότητα και η πρωτοπορία μπορούν να συνυπάρξουν με στιλ.

Η Billie Kark ενσωμάτωσε στο outfit της μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, τη βερμούδα, την οποία συνδύασε με biker boots, μαύρο τοπ και ένα τολμηρό, κοσμικό makeup look δημιουργώντας ένα δυναμικό, street couture αποτέλεσμα.

H Χριστίνα Μπόμπα έφερε στο κόκκινο χαλί την απόλυτη Old Hollywood αισθητική, με ένα look που απέπνεε διαχρονική γοητεία και κινηματογραφική λάμψη, απόλυτα ταιριαστή με τη μαγεία του MadWalk 2025 by Three Cents.

Ακόμη, η Ρία Ελληνίδου μπήκε πλήρως στο κλίμα της βραδιάς με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής, που συνδύαζε μια μαύρη maxi φούστα με ένα statement μπούστο. Τα γάντια και τα εκκεντρικά αξεσουάρ πρόσθεταν έναν αέρα αίγλης σε ολόκληρο το σύνολο.

Από την άλλη, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με print, συνδυασμένο με χαλάζιο πανωφόρι και χρυσά κοσμήματα. Το κομμάτι που ξεχώρισε; Το oversized pouch που κρατούσε, δίνοντας χαρακτήρα στο look της.

Ο Ηλίας Μπόγδανος εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ροκ διάθεση, αντίστοιχη με αυτή που έδειξε και στη σκηνή, φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν, denim βερμούδα, σουφάκι και μαύρες αρβύλες.

Η Τάνια Μπρεάζου επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα, με κατάξανθα μαλλιά, ενώ στο πλευρό της, ο Δημήτρης Πέτρου ξεχώριζε με σμόκιν σε κρεμ και μαύρες αποχρώσεις.

Η Αθηνά Κλήμη έφερε μια πιο pop διάθεση, επιλέγοντας μία από τις πιο αγαπημένες τάσεις των it-girls για αυτή τη σεζόν, τα micro shorts, τα οποία συνδύασε με μαύρο πουκάμισο, ολοκληρώνοντας ένα κομψό αλλά παιχνιδιάρικο look.

Τέλος, η Gaia Mercury μετέφερε το electronic vibe ακόμα και πριν ανέβει στη σκηνή με ένα σκούρο μπλε mini φόρεμα και σκοτεινό μακιγιάζ που θύμιζε 80’s.

Για την πιο μοδάτη βραδιά του χρόνου, η Ανθή Βούλγαρη φόρεσε ένα σκοτεινό σύνολο απαρτιζόμενο από ένα oversized σακάκι με αστρεφτερές πέτρες πάνω του και μαύρο φόρεμα με παγιέτα και τούλινη φούστα. Δίπλα της, ο συνεργάτης της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος ακολούθησε και αυτός την total black τάση.

Η Καλλιόπη Καρβούνη, η οποία ήταν το πρώτο πρόσωπο που βραβεύτηκε με το βραβείο Walk of Fame, εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι, φούξια φόρεμα με prints και ethnic αξεσουάρ, συνδυάζοντας χρώμα και δυναμικό στιλ στο κόκκινο χαλί.

Ιωάννα Παλιοσπύρου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε με ένα δερμάτινο τζάκετ, συνδυασμένο με ένα φόρεμα με διαφάνειες, δημιουργώντας ένα edgy αλλά κομψό look.

