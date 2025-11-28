MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 28.11.2025

Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents έφερε στο κόκκινο χαλί stars με εντυπωσιακά, τολμηρά και δημιουργικά looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents επέστρεψε πιο φιλόδοξο και εντυπωσιακό από ποτέ, έτοιμο να γράψει ιστορία για ακόμη μία χρονιά. Με κεντρικό θέμα τη «Μεταμόρφωση», η φετινή διοργάνωση εξερεύνησε το μέλλον της μόδας μέσα από acts που γεφυρώνουν το παρόν με το αύριο, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, τεχνολογία και υψηλή αισθητική.

Από νωρίς, οι καλεσμένοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακές εμφανίσεις, επιλέγοντας looks που αντικατόπτριζαν το προσωπικό τους στιλ αλλά και το concept της βραδιάς. Λαμπερές υφές, τολμηρές γραμμές και statement λεπτομέρειες δημιούργησαν ένα σκηνικό που θύμιζε διεθνές fashion event.

ilenia_williams

Διάβασε επίσης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής showbiz έδωσαν δυναμικό «παρών», αποφασισμένες να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη συνάντηση μόδας και μουσικής στην Ελλάδα. Παρουσιαστές, ηθοποιοί, content creators και τραγουδιστές περπάτησαν στο red carpet και πόζαραν στους φωτογράφους με τα πιο εντυπωσιακά και προσεγμένα outfits, εγκαινιάζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά που έμελλε να είναι μοναδική.

Ο Zaf εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα ασημί κοστούμι σε ανάγλυφο φλοράλ μοτίβο, ένα look που συνδύαζε αρμονικά τη λάμψη με τη σύγχρονη ανδρική κομψότητα.

zaf_madwalk

Ο Tso επέλεξε ένα office-edgy σύνολο από το brand που εκπροσώπησε και μουσικά στη βραδιά, τη Greatness Athens, δημιουργώντας ένα look που ισορροπούσε μεταξύ street και high fashion.

Η Angelina έκανε αισθητή την παρουσία της με έναν έντονα fashion-forward συνδυασμό: κίτρινο γιλέκο με prints, statement μαύρο headpiece και μαύρη δερμάτινη φούστα, δημιουργώντας ένα από τα πιο φωτογραφημένα outfits της βραδιάς.

Η fashion hero Νικολίνα εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο vinyl φόρεμα και κομψές αφέλειες, αποπνέοντας power glamour και runway δυναμική.

nikolina_madwalk

Η Evangelia επέλεξε ένα δαντελένιο maxi φόρεμα με θηλυκούς κόμπους στη μέση, μια εμφάνιση που ανέδειξε τη μινιμαλιστική της κομψότητα με sensual πινελιές.

evangelia_madwalk

Ο Μάνος Καμακάρης έκανε τη δική του ανατροπή επιλέγοντας ένα σοφιστικέ σύνολο, το οποίο απογείωσε με ένα statement makeup look σε ασημί τόνους, μια άψογη ισορροπία ανάμεσα στην avant-garde αισθητική και την εκλεπτυσμένη αρρενωπότητα.

manos_kamakaris

Ο Papazo εμφανίστηκε με ένα σετ σε print παραλλαγής, δίνοντας urban διάσταση στη βραδιά, ενώ ο Akylas επέλεξε ένα pyjama set σε σομόν παστέλ απόχρωση, υπογράφοντας ένα look χαλαρό αλλά ανεπιτήδευτα κομψό. H Ορσαλία Παρθένη, έδωσε μαθήματα στιλ φορώντας ένα maxi αστραφτερό φόρεμα στην απόχρωση του δέρματος.

papazo_akylas_orsalia_parthenis

Ο Dr. Chris τράβηξε τα βλέμματα με μια fashion-forward επιλογή. Ένα total black σύνολο κατασκευασμένο από λάστιχα αυτοκινήτου, δείχνοντας πως η βιωσιμότητα και η πρωτοπορία μπορούν να συνυπάρξουν με στιλ.

dr_chris_madwalk

Η Billie Kark ενσωμάτωσε στο outfit της μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, τη βερμούδα, την οποία συνδύασε με biker boots, μαύρο τοπ και ένα τολμηρό, κοσμικό makeup look δημιουργώντας ένα δυναμικό, street couture αποτέλεσμα.

H Χριστίνα Μπόμπα έφερε στο κόκκινο χαλί την απόλυτη Old Hollywood αισθητική, με ένα look που απέπνεε διαχρονική γοητεία και κινηματογραφική λάμψη, απόλυτα ταιριαστή με τη μαγεία του MadWalk 2025 by Three Cents.

xristina_mpompa

Ακόμη, η Ρία Ελληνίδου μπήκε πλήρως στο κλίμα της βραδιάς με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής, που συνδύαζε μια μαύρη maxi φούστα με ένα statement μπούστο. Τα γάντια και τα εκκεντρικά αξεσουάρ πρόσθεταν έναν αέρα αίγλης σε ολόκληρο το σύνολο.

ria_ellinidou

Από την άλλη, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με print, συνδυασμένο με χαλάζιο πανωφόρι και χρυσά κοσμήματα. Το κομμάτι που ξεχώρισε; Το oversized pouch που κρατούσε, δίνοντας χαρακτήρα στο look της.

athina_oikonomaou

Ο Ηλίας Μπόγδανος εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ροκ διάθεση, αντίστοιχη με αυτή που έδειξε και στη σκηνή, φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν, denim βερμούδα, σουφάκι και μαύρες αρβύλες.

ilias_mpogdanos

Η Τάνια Μπρεάζου επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα, με κατάξανθα μαλλιά, ενώ στο πλευρό της, ο Δημήτρης Πέτρου ξεχώριζε με σμόκιν σε κρεμ και μαύρες αποχρώσεις.

tania_breazou_dimitris_petrou

Η Αθηνά Κλήμη έφερε μια πιο pop διάθεση, επιλέγοντας μία από τις πιο αγαπημένες τάσεις των it-girls για αυτή τη σεζόν, τα micro shorts, τα οποία συνδύασε με μαύρο πουκάμισο, ολοκληρώνοντας ένα κομψό αλλά παιχνιδιάρικο look.

athina_klimi

Τέλος, η Gaia Mercury μετέφερε το electronic vibe ακόμα και πριν ανέβει στη σκηνή με ένα σκούρο μπλε mini φόρεμα και σκοτεινό μακιγιάζ που θύμιζε 80’s.

gaia_mercury

Για την πιο μοδάτη βραδιά του χρόνου, η Ανθή Βούλγαρη φόρεσε ένα σκοτεινό σύνολο απαρτιζόμενο από ένα oversized σακάκι με αστρεφτερές πέτρες πάνω του και μαύρο φόρεμα με παγιέτα και τούλινη φούστα. Δίπλα της, ο συνεργάτης της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος ακολούθησε και αυτός την total black τάση.

anthi_voulagari_iordanis_xasapopoulos

Η Καλλιόπη Καρβούνη, η οποία ήταν το πρώτο πρόσωπο που βραβεύτηκε με το βραβείο Walk of Fame, εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι, φούξια φόρεμα με prints και ethnic αξεσουάρ, συνδυάζοντας χρώμα και δυναμικό στιλ στο κόκκινο χαλί.

calliope_madwalk

Ιωάννα Παλιοσπύρου 

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε με ένα δερμάτινο τζάκετ, συνδυασμένο με ένα φόρεμα με διαφάνειες, δημιουργώντας ένα edgy αλλά κομψό look.

ioanna_paliospirou

Διάβασε επίσης: Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion Madwalk MadWalk 2025 κόκκινο χαλί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

28.11.2025
Επόμενο
Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

28.11.2025

Δες επίσης

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες
Life

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

28.11.2025
Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους
Life

Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους

28.11.2025
Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa
Beauty

Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

28.11.2025
Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου
Fashion

Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

28.11.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι stars μιλούν για τους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα outfits
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι stars μιλούν για τους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα outfits

28.11.2025
Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι
Life

Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι

28.11.2025
Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου
Beauty

Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου

28.11.2025
Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν
Fashion

Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν

28.11.2025
Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα
Life

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας