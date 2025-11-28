MadWalk 2025 by Three Cents
TV 28.11.2025

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
Όλα όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια που θα προβληθούν Δευτέρα - Τετάρτη 1-3 Δεκεμβρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1Grand Hotel, τα οποία θα προβληθούν Δευτέρα – Τετάρτη 1-3 Δεκεμβρίου. 

Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η Αλίκη, φυλακισμένη, ουρλιάζει για βοήθεια… μόνο που εκεί που την έχει βάλει ο Ρήγας δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ κανείς. Εκείνος εμφανίζεται απειλητικός και της λέει πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο νέος της εραστής, δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει ποτέ από εκεί μέσα. O Πέτρος καταφέρνει να περπατήσει και ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη μητέρα του για να πάει κοντά στην Αλίκη.

Διάβασε επίσης: Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

Η Αλίκη κλεισμένη από τον Ρήγα σ’ ένα κελί, προσπαθεί μάταια να ξεφύγει, την ίδια ώρα που ο Πέτρος φεύγει κρυφά από τη μητέρα του για να γυρίσει κοντά της. Ο Άρης και η Φρίντα ψάχνουν με αγωνία την Αλίκη, ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να πείσει όλους ότι εκείνη έχει φύγει ταξίδι. Η Θεώνη προειδοποιεί τον Χαραλάμπη ότι η Μελίνα είναι ερωτευμένη μαζί του. Η Φρίντα προσπαθεί να πείσει και την Κυβέλη ότι η Αλίκη κινδυνεύει… Μαζί συνεργάζονται για να βοηθήσουν την Αλίκη, μόνο που ο Ρήγας έχει τα δικά του σχέδια. Η έρευνα του Άρη και της Φρίντας να εντοπίσουν την Αλίκη συνεχίζεται, παρά την προσπάθεια του Ρήγα να τους παραπλανήσει.

Τα όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή καταρρέουν, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Χατζημήτρου και ο Χαραλάμπης βρίσκεται φοβερά εκτεθειμένος απέναντι στους συμπατριώτες του. Η πεποίθηση του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά επιβεβαιώνεται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή. Ο Ρήγας συνειδητοποιεί ότι ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι…

Ο Ρήγας δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία. Ο Χατζημήτρος κατηγορεί τον Χαραλάμπη στους συμπατριώτες του και προσπαθεί να τους στρέψει εναντίον του. Η Κυβέλη ανακαλύπτει τυχαία στο δωμάτιο του Διονύση όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν Ρήγα. Ο Ρήγας καταλαβαίνει ότι ο Άρης τον παρακολουθεί και τον σημαδεύει με το όπλο του… Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!

Διάβασε επίσης: Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

