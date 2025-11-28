MadWalk 2025 by Three Cents
Η σειρά ντοκιμαντέρ The Beatles Anthology αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο των Σκαθαριών

Beatles δεν γράφει μουσική αποκάλυψη Paul McCartney
Το νέο 9ο επεισόδιο της εμβληματικής σειράς ρίχνει φως στο βάρος της δόξας για τον Paul McCartney, τον George Harrison και τον Ringo Starr
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η σειρά ντοκιμαντέρ «The Beatles Anthology» επιστρέφει σε πλήρως ανανεωμένη μορφή, προσφέροντας μια καθαρότερη, πληρέστερη και πιο ανθρώπινη ματιά στο μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το νέο, 9ο επεισόδιο, που συνοδεύει την ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση της σειράς, παρουσιάζει το συναισθηματικό και προσωπικό αποτύπωμα που άφησε η διαδρομή των Beatles στους Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr.

Η αρχική 8ωρη σειρά, που μεταδόθηκε το 1995, κάλυπτε την πορεία των Beatles από τις πρώτες τους εμφανίσεις στο Λίβερπουλ και το Αμβούργο έως τη φρενίτιδα της Beatlemania, την παγκόσμια αποθέωση και, τελικά, τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970. Στο πλαίσιο του αρχικού project είχε κυκλοφορήσει και το τραγούδι «Free as a Bird», το οποίο δημιουργήθηκε από μια demo ηχογράφηση του John Lennon του 1977, τρία χρόνια πριν από τη δολοφονία του.

Η νέα εκδοχή της σειράς, αποκατεστημένη με σύγχρονες τεχνικές εικόνας και ήχου, κάνει πρεμιέρα στο Disney+ και περιλαμβάνει ένα 9ο επεισόδιο με αμοντάριστο υλικό της δεκαετίας του ’90, στο οποίο οι Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr μιλούν πιο ειλικρινά και εσωτερικά από ποτέ για το τι σημαίνει να είσαι μέλος των Beatles. Όπως εξηγεί ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Oliver Murray, το επεισόδιο «απελευθερώνεται από την αυστηρή χρονολογία των προηγούμενων» και επικεντρώνεται «στο πώς ένιωθε πραγματικά κάθε μέλος μέσα στη δίνη ενός φαινομένου που δεν είχε προηγούμενο».

Η αποκατάσταση της σειράς πραγματοποιήθηκε από την Apple Corps σε συνεργασία με την ομάδα του Peter Jackson στο Park Road Post της Νέας Ζηλανδίας, αξιοποιώντας την τεχνολογία που είχε χρησιμοποιηθεί στο πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «The Beatles Get Back» του 2021. Σύμφωνα με τον Oliver Murray, «ολόκληρο το αρχείο των Beatles αποκαταστάθηκε και ψηφιοποιήθηκε» δημιουργώντας την πιο καθαρή και ευκρινή εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. «Κάθε φορά που μπαίναμε στην αίθουσα μοντάζ ήταν σαν να γυρίζαμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’90» σημειώνει.

Ο Oliver Murray επισημαίνει ότι το «Get Back» αναθεώρησε τη σύγχρονη μυθολογία γύρω από τους Beatles, δείχνοντας τα μέλη ως «πολύ νεαρούς άντρες» με ευαλωτότητες και ανασφάλειες. Το νέο επεισόδιο φιλοδοξεί να συνεχίσει σε αυτό το πνεύμα, επιτρέποντας στο κοινό να γνωρίσει ξανά τη μπάντα σε ανθρώπινο επίπεδο. «Η ιστορία των Beatles εξακολουθεί να συγκινεί επειδή αποτελεί λαϊκό πολιτιστικό παραμύθι του 20ού αιώνα» τονίζει ο σκηνοθέτης. «Είναι μια διαχρονική ιστορία τεσσάρων νεαρών από το Λίβερπουλ που μοιράστηκαν ένα όνειρο και κατέκτησαν τον κόσμο».

Με τον αναβαθμισμένο ήχο να αναδεικνύει τη δύναμη των πρώιμων ζωντανών εμφανίσεων και την εικόνα να αποκαλύπτει λεπτομέρειες που είχαν ξεθωριάσει με τον χρόνο, η νέα «Beatles Anthology» επανασυστήνει το συγκρότημα σε μια γενιά που γνώρισε τους Beatles μέσω του streaming και των ψηφιακών remasters. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους παλιούς θαυμαστές μια συγκινητική ευκαιρία να επιστρέψουν σε μια εποχή όπου τέσσερις νεαροί από το Λίβερπουλ άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο της μουσικής.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ οι Beatles δεν παρουσιάζονται ωε το ιερό τοτέμ της μουσικής αλλά απλώς ως άνθρωποι, περίπλοκοι, γκρινιάρηδες και εξωφρενικά ταλαντούχοι. Στα highlights του ντοκιμαντέρ είναι και ένα κλιπ όπου οι τρεις κάθονται και ακούνε το μέντλεϊ από το τέλος του Abbey Road. Και, καθώς τα τρία τέταρτα του γκρουπ θα έπρεπε να είναι αφοσιωμένο σε αυτό που θεωρείται μια από τις κορυφαίες στιγμές όλων των εποχών της ποπ μουσικής, ο George Harrison ζαρώνει τη μύτη του και ξεκινάει τη μουρμούρα. «Κάπως φτηνιάρικο» λέει.

