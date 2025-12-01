MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 01.12.2025

Αυτές οι 5 πιτζάμες θα σε βάλουν στο πιο χριστουγεννιάτικο mood

xristougenniatikes_pijames
Άνετες και στιλάτες χριστουγεννιάτικες πιτζάμες με festive μοτίβα και χουχουλιάρικη αίσθηση, ιδανικές για τις γιορτινές στιγμές στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Και ποιος δεν έχει δει χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπου οι πρωταγωνιστές το πρωί των Χριστουγέννων κάθονται γύρω από το δέντρο και ανοίγουν τα δώρα τους φορώντας γιορτινές πιτζάμες; Η εικόνα αυτή έχει γίνει σύμβολο της μαγείας των γιορτών και φέτος μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο δικό σου σπίτι.

Οι χριστουγεννιάτικες πιτζάμες με festive μοτίβα και χουχουλιάρικη υφή φέρνουν τη γιορτινή διάθεση στο απόλυτο peak. Δημιουργούν στιγμές άνεσης και νοσταλγίας, επιτρέποντας να ξαναζήσεις τη χαρά των παιδικών Χριστουγέννων χωρίς περιορισμούς, ενώ η αίσθηση της υφής και τα μοτίβα κάνουν κάθε στιγμή στο σπίτι πιο ξεχωριστή.

pijames_xristougenna
https://www.instagram.com/vic._my_queen/

Διάβασε επίσης: Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου

Τα σετ που συνδυάζουν matching top και παντελόνι ή mix-and-match prints προσφέρουν άνεση και στιλ, ενώ τα fluffy αξεσουάρ όπως παντόφλες ή κάλτσες ολοκληρώνουν το look. Η ατμόσφαιρα γίνεται αμέσως πιο cozy και γιορτινή, ακόμα και στις πιο απλές στιγμές της ημέρας.

Με τις σωστές χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, οι γιορτές στο σπίτι αποκτούν νέο χαρακτήρα. Από το πρωινό γύρω από το δέντρο μέχρι τις βραδινές μαζώξεις με φίλους, κάθε σετ προσφέρει άνεση, στιλ και festive διάθεση, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε μια μικρή γιορτή.

Benetton

benetton

Marks Spencers

Celestino

Intimissimi

H&M

hm

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το απλό fashion trick που θα «κλέψει» την παράσταση αυτόν τον χειμώνα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: Η Αναστασία αποκαλύπτει το fashion trend που θα εξαφάνιζε

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Αναστασία αποκαλύπτει το fashion trend που θα εξαφάνιζε

01.12.2025
Επόμενο
To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

01.12.2025

Δες επίσης

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν
Fashion

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

01.12.2025
Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία
Life

Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία

01.12.2025
To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars
Life

To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Η Αναστασία αποκαλύπτει το fashion trend που θα εξαφάνιζε
Fashion

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Αναστασία αποκαλύπτει το fashion trend που θα εξαφάνιζε

01.12.2025
Ήβη Αδάμου: Η γλυκιά εξομολόγηση για την εμφάνιση της κόρης της στο act της στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ήβη Αδάμου: Η γλυκιά εξομολόγηση για την εμφάνιση της κόρης της στο act της στο MadWalk 2025 by Three Cents

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Τα beauty trends που είδαμε στο κόκκινο χαλί
Beauty

MadWalk 2025 by Three Cents: Τα beauty trends που είδαμε στο κόκκινο χαλί

01.12.2025
Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια
Beauty

Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

01.12.2025
Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου

01.12.2025
Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του
Life

Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του

01.12.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης