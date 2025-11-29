MadWalk 2025 by Three Cents
Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

Για ποια σεζόν παραδέχθηκε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν και πως όλοι μισούν το έβδομο επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε πρόσφατα τη δική της κατάταξη των σεζόν της Stranger Things και τα αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσουν συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σειρά που έδωσε: πρώτος έρχεται ο πρώτος κύκλος, ακολουθούν ο πέμπτος, ο τρίτος, ο τέταρτος και στο τέλος, ο δεύτερος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Vanity Fair, η Millie Bobby Brown δήλωσε πως ο πρώτος κύκλος φέρνει έντονη νοσταλγία, ήταν για εκείνη μια συναρπαστική περίοδος της ζωής της.

Stranger Things

Διάβασε επίσης: Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things

Από την άλλη, εξήγησε πως η πέμπτη σεζόν, που προβάλλεται τώρα, έχει ξεχωρίσει για την αισθητική της, το ύφος της και την εξέλιξη στην πλοκή.  Όσο για τη δεύτερη σεζόν, αυτή είναι και η μόνη που έβαλε στην τελευταία θέση, η ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν και σχολίασε πως «όλοι μισούν το έβδομο επεισόδιο».

Stranger Things

Ωστόσο, η άποψή της δεν είναι ομόφωνη ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές. Ο Noah Schnapp, που υποδύεται τον Will Byers, υποστήριξε πως η δεύτερη σεζόν έχει αδικηθεί, λέγοντας ότι «υποφέρει από υπερβολική περιφρόνηση», ενώ ο Gaten Matarazzo, στον ρόλο του Dustin, την χαρακτήρισε «υποτιμημένη».

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, παρά την ιεραρχία που έθεσε η Millie, η συζήτηση για την ποιότητα κάθε κύκλου συνεχίζει έντονα ανάμεσα στους fans. Από τις αξέχαστες στιγμές του πρώτου κύκλου ως τις εντυπωσιακές σκηνές της πέμπτης, η σειρά παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διάβασε επίσης: Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα με blackout – Παγκόσμια προβλήματα στο Netflix

