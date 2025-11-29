MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Fitness 29.11.2025

Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

κρεβάτι πρωινή γυμναστική
Αερόβιες ασκήσεις για κοιλιακούς, πόδια και πλήρη εκγύμναση χωρίς εξοπλισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν χρειάζεται να πας στο γυμναστήριο για να χάσεις θερμίδες ή να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Με μόλις 45 λεπτά στο σπίτι και χωρίς κανένα εξοπλισμό, μπορείς να κάψεις έως και 600 θερμίδες, ιδανικό για να μπεις σε φόρμα πριν τις γιορτές. Αυτή η cardio ρουτίνα χωρίς εξοπλισμό είναι κατάλληλη για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις που μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με το επίπεδό σου, ώστε να γυμνάσεις ολόκληρο το σώμα με ασφάλεια αλλά και αποτελεσματικά. Έντονα άλματα; Ήπιες εκδοχές; Όλα προσαρμόζονται στις ανάγκες σου.

άσκηση
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Βαριέσαι το γυμναστήριο αλλά θέλεις sixpack; Αυτές οι 3 ασκήσεις κοιλιακών θα σε μεταμορφώσουν

Οφέλη της προπόνησης

  • Μεταβολισμός σε λειτουργία: Μετά το τέλος της προπόνησης, το σώμα συνεχίζει να καίει θερμίδες μέχρι και 24 ώρες.
  • Ολοκληρωμένη προετοιμασία: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρό ζέσταμα (warm-up) και αποθεραπεία (cool-down), με επιλογή για πλήρη προετοιμασία.
  • Καύση λίπους και τόνωση κοιλιακών: Οι αερόβιες ασκήσεις στοχεύουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως κοιλιακούς και πόδια, χωρίς να χρειάζονται μηχανήματα.
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου
Pinterest.com

Αν θέλεις να χάσεις λίπος γρήγορα, να βελτιώσεις την αντοχή σου, να κάψεις θερμίδες και να νιώσεις ενέργεια, αυτή η προπόνηση cardio στο σπίτι είναι ακριβώς η λύση που ψάχνεις.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το είδος γυμναστικής δρα σαν «φυσικό αντικαταθλιπτικό» και κάνει θαύματα στην ψυχολογία

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
γυμναστική θερμίδες σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

29.11.2025

Δες επίσης

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

29.11.2025
Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου
Fashion

Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

29.11.2025
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση
Life

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

28.11.2025
Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Life

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

28.11.2025
Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Life

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

28.11.2025
Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες
Life

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

28.11.2025
Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025
Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους
Life

Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους

28.11.2025
Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa
Beauty

Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας