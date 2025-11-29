MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Living 29.11.2025

Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα

Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα
Η τέλεια λίστα για να μπεις αμέσως στο πνεύμα των Χριστουγέννων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η πόλη λάμπει, οι μυρωδιές από μελομακάρονα και ζεστή σοκολάτα σε «τραβούν» από παντού και η διάθεση γίνεται – σχεδόν μαγικά – πιο ανάλαφρη.

Αν θέλεις φέτος να ζήσεις στο έπακρο τη γιορτινή περίοδο, σου συγκεντρώσαμε τις πιο όμορφες, cozy και fun δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις μόνος/η, με την οικογένεια, τον σύντροφο ή την παρέα σου.

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτή η συνταγή για ζεστό κρασί «κλείνει» τα Χριστούγεννα μέσα σε μια κούπα

1. Στόλισε το δέντρο (και όλο το σπίτι!) με έναν νέο τρόπο

Μη μείνεις μόνο στα κλασικά. Δοκίμασε μια διαφορετική χρωματική παλέτα, φώτα με θερμό λευκό ή πρόσθεσε χειροποίητες κατασκευές. Ο στολισμός είναι τελετουργία – κάν’ τη με μουσική, ποτό και χαμόγελα.

2. Επισκέψου χριστουγεννιάτικα χωριά & markets

Χριστουγεννιάτικα μουσικά live, μικρά καρουζέλ, λαχταριστές λιχουδιές και λαμπάκια παντού. Μια βόλτα σε ένα Christmas market αρκεί για να νιώσεις παιδί.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

3. Ψώνισε δώρα με αγάπη, όχι με άγχος

Δημιούργησε μια μικρή λίστα με ανθρώπους που αγαπάς και διάλεξε κάτι που θα χαμογελάσουν όταν το ανοίξουν. Ακόμη και ένα μικρό συμβολικό δώρο αρκεί για να κάνεις κάποιον να συγκινηθεί.

4. Μαγείρεψε ή ψήσε γιορτινές λιχουδιές

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, gingerbread cookies… δεν υπάρχει τίποτα πιο ζεστό και «σπιτικό» από το να γεμίζει η κουζίνα αρώματα γιορτών.

ζώδια χριστούγεννα
Pinterest.com

5. Μαραθώνιος με χριστουγεννιάτικες ταινίες

Home Alone, The Holiday, Love Actually, Polar Express – η απόλυτη λίστα. Κουβέρτες, φωτάκια και ζεστή σοκολάτα. Τέρμα cozy vibes.

6. Κάνε μια βόλτα για να δεις τα φωτάκια της πόλης

Χριστουγεννιάτικος στολισμός, ατμόσφαιρα και φωτογραφίες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία. Μικρή κίνηση που αλλάζει τελείως τη διάθεσή σου.

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Pinterest.com

7. Παίξε επιτραπέζια με φίλους

Γέλιο, μικρές κόντρες, ομαδικότητα – δεν υπάρχει καλύτερο bonding από τα χριστουγεννιάτικα game nights.

8. Κάνε μια χειμερινή εκδρομή

Ένα ταξιδάκι στο βουνό, λίγες μέρες σε ένα ζεστό chalet ή μια βόλτα σε ένα χωριό με χιόνι είναι ό,τι πιο παραμυθένιο για τις γιορτές.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

9. Γράψε μια κάρτα σε κάποιον που αγαπάς

Μπορεί να φαίνεται παλιομοδίτικο, αλλά μια χειρόγραφη ευχή έχει άλλο βάρος. Είναι μια πράξη που μένει.

10. Κάνε κάτι για κάποιον που το χρειάζεται

Ένα δώρο σε παιδιά, εθελοντισμός, μια προσφορά σε κάποιο ίδρυμα. Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που το «μοιράζομαι» έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

xristougenniatiko_dntro
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και οι στιγμές αυτές δεν χρειάζονται υπερβολές αρκεί να τις ζήσεις. Με ανθρώπους, με μουσική, με γέλιο, με ζεστασιά. Φέτος τα Χριστούγεννα, κάνε κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι που θα θυμάσαι.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas δραστηριότητες Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

29.11.2025
Επόμενο
Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

29.11.2025

Δες επίσης

Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις
Life

Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις

29.11.2025
Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος
Life

Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

29.11.2025
Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό
Fitness

Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

29.11.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

29.11.2025
Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου
Fashion

Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

29.11.2025
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση
Life

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

28.11.2025
Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Life

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

28.11.2025
Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Life

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

28.11.2025
Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες
Life

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας