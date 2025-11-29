Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

Το μαύρο κύμινο δεν είναι μόνο μπαχαρικό αλλά και φυσικός σύμμαχος για τον μεταβολισμό και τη διαχείριση του βάρους

Ένα μπαχαρικό που συναντάται συχνά στην ινδική κουζίνα φαίνεται να προσφέρει κάτι παραπάνω από γεύση στα πιάτα. Νέα έρευνα αναδεικνύει το μαύρο κύμινο ως πιθανό σύμμαχο για όσους θέλουν να διατηρήσουν υγιές βάρος και να βελτιώσουν τον μεταβολισμό τους.

Επιστήμονες από το Osaka Metropolitan University στην Ιαπωνία πραγματοποίησαν κλινική μελέτη με 42 συμμετέχοντες που παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Όσοι κατανάλωναν καθημερινά περίπου μία κουταλιά της σούπας (5 γραμμάρια) σκόνης μαύρου κύμινου επί οκτώ εβδομάδες εμφάνισαν σημαντική μείωση στα τριγλυκερίδια, στη «κακή» χοληστερόλη (LDL) και στα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης, ενώ η «καλή» χοληστερόλη (HDL) παρουσίασε αύξηση. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Διάβασε επίσης: Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

Παράλληλα, τα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι το εκχύλισμα του σπόρου αναστέλλει τη λιπογένεση, δηλαδή τον σχηματισμό και την ωρίμανση των λιποκυττάρων. Η καθηγήτρια Akiko Kojima-Yuasa, υπεύθυνη της έρευνας, τόνισε ότι το μαύρο κύμινο μπορεί να λειτουργήσει ως «λειτουργικό τρόφιμο», συμβάλλοντας στην πρόληψη της παχυσαρκίας και των ασθενειών που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Το συγκεκριμένο μπαχαρικό χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Με βάση τα νέα ευρήματα, οι ερευνητές σχεδιάζουν μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για να αξιολογήσουν τις επιδράσεις του μαύρου κύμινου στον μεταβολισμό, στη ρύθμιση της ινσουλίνης και σε δείκτες φλεγμονής, ενώ προηγούμενες ανασκοπήσεις τονίζουν τη δυνατότητά του να ενισχύει το ανοσοποιητικό και να υποστηρίζει τη γενική υγεία.

Διάβασε επίσης: Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα

Δες κι αυτό…