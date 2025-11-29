MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Σχέσεις 29.11.2025

Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις

Hotwifing
Απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και καλή επικοινωνία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα στη σχέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν νομίζαμε ότι το swinging ήταν το πιο τολμηρό trend στις σχέσεις, τώρα εμφανίζεται το hotwifing, που ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Πρόκειται για μια νέα σεξουαλική πρακτική που κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν: δεν είναι για όλους.

zevgari_xeimwnas
Pinterest

Διάβασε επίσης: Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

Τι είναι το Hotwifing;

Στην απλούστερη μορφή του, το hotwifing συμβαίνει όταν ένας άντρας επιτρέπει ή ενθαρρύνει τη σύντροφό του να έχει σεξουαλική επαφή με άλλους άντρες, πάντα με τη συγκατάθεση και των δύο. Είναι μια μορφή συναινετικής μη μονογαμίας, αλλά με μονόπλευρη συμμετοχή: εκείνη εμπλέκεται ενεργά, ενώ εκείνος παρακολουθεί – είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.

Κάποιοι βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως τρόπο «αναζωογόνησης της σχέσης». Όπως ένας άντρας είπε χαρακτηριστικά: «Είναι σαν να αφήνεις κάποιον να δοκιμάσει το αμάξι σου – παίρνει μια γεύση, αλλά τελικά επιστρέφει». Ανεξάρτητα από την άποψη, το hotwifing είναι μια τάση που συζητιέται και διχάζει.

σχέσεις
Pinterest.com

Η ψυχοθεραπεύτρια Priyanka Kapoor εξηγεί ότι πολλοί καταφεύγουν στο hotwifing λόγω σεξουαλικής ρουτίνας, στυτικής δυσλειτουργίας ή συναισθηματικής απόστασης στο ζευγάρι. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να φέρει το ζευγάρι πιο κοντά. Όμως οι προειδοποιήσεις είναι σημαντικές. Η ψυχίατρος Dr. Neetu Tiwari τονίζει: «Μπορεί να είναι συναρπαστικό, αλλά μπορεί και να μετατραπεί σε εφιάλτη. Η ζήλια, η συναισθηματική εμπλοκή και η δυσαρέσκεια είναι παράγοντες που δεν πρέπει να αγνοούνται».

Ένα βασικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν η γυναίκα αρχίσει να συνδέεται συναισθηματικά με τον άλλο άντρα. Η Dr. Tiwari εξηγεί ότι η σύνδεση δεν περιορίζεται στη σεξουαλική πράξη, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει χιούμορ, κοινά ενδιαφέροντα και συναισθήματα. Όταν αυτό συμβεί, η αρχική συμφωνία μπορεί να σπάσει και η απιστία να εμφανιστεί, ακόμα κι αν όλα ξεκίνησαν με κανόνες.

σχέσεις εξ αποστάσεως
Pinterest.com

Πριν ένα ζευγάρι αποφασίσει να δοκιμάσει το hotwifing, οι ειδικοί συνιστούν:

  • Ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για τις προσδοκίες και τους κανόνες.
  • Θέσπιση σαφών ορίων και συμφωνιών για το τι είναι αποδεκτό.
  • Συνεχής επικοινωνία, ακόμα και για την πιθανότητα να αναπτυχθεί συναισθηματικός δεσμός με τρίτο πρόσωπο.

Με λίγα λόγια, το hotwifing μπορεί να προσφέρει νέες εμπειρίες, αλλά απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και καλή επικοινωνία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα στη σχέση.

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε σχέση πριν τελειώσει το 2025
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Γιατί τα friend breakups πονάνε περισσότερο από τους ερωτικούς χωρισμούς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Hotwifing trends σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

29.11.2025
Επόμενο
Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

29.11.2025

Δες επίσης

Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα
Life

Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

29.11.2025
Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος
Life

Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

29.11.2025
Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα
Life

Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα

29.11.2025
Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό
Fitness

Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

29.11.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

29.11.2025
Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου
Fashion

Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

29.11.2025
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση
Life

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

28.11.2025
Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Life

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

28.11.2025
Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Life

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας