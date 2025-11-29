Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις

Απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και καλή επικοινωνία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα στη σχέση

Αν νομίζαμε ότι το swinging ήταν το πιο τολμηρό trend στις σχέσεις, τώρα εμφανίζεται το hotwifing, που ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Πρόκειται για μια νέα σεξουαλική πρακτική που κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν: δεν είναι για όλους.

Τι είναι το Hotwifing;

Στην απλούστερη μορφή του, το hotwifing συμβαίνει όταν ένας άντρας επιτρέπει ή ενθαρρύνει τη σύντροφό του να έχει σεξουαλική επαφή με άλλους άντρες, πάντα με τη συγκατάθεση και των δύο. Είναι μια μορφή συναινετικής μη μονογαμίας, αλλά με μονόπλευρη συμμετοχή: εκείνη εμπλέκεται ενεργά, ενώ εκείνος παρακολουθεί – είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.

Κάποιοι βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως τρόπο «αναζωογόνησης της σχέσης». Όπως ένας άντρας είπε χαρακτηριστικά: «Είναι σαν να αφήνεις κάποιον να δοκιμάσει το αμάξι σου – παίρνει μια γεύση, αλλά τελικά επιστρέφει». Ανεξάρτητα από την άποψη, το hotwifing είναι μια τάση που συζητιέται και διχάζει.

Η ψυχοθεραπεύτρια Priyanka Kapoor εξηγεί ότι πολλοί καταφεύγουν στο hotwifing λόγω σεξουαλικής ρουτίνας, στυτικής δυσλειτουργίας ή συναισθηματικής απόστασης στο ζευγάρι. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να φέρει το ζευγάρι πιο κοντά. Όμως οι προειδοποιήσεις είναι σημαντικές. Η ψυχίατρος Dr. Neetu Tiwari τονίζει: «Μπορεί να είναι συναρπαστικό, αλλά μπορεί και να μετατραπεί σε εφιάλτη. Η ζήλια, η συναισθηματική εμπλοκή και η δυσαρέσκεια είναι παράγοντες που δεν πρέπει να αγνοούνται».

Ένα βασικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν η γυναίκα αρχίσει να συνδέεται συναισθηματικά με τον άλλο άντρα. Η Dr. Tiwari εξηγεί ότι η σύνδεση δεν περιορίζεται στη σεξουαλική πράξη, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει χιούμορ, κοινά ενδιαφέροντα και συναισθήματα. Όταν αυτό συμβεί, η αρχική συμφωνία μπορεί να σπάσει και η απιστία να εμφανιστεί, ακόμα κι αν όλα ξεκίνησαν με κανόνες.

Πριν ένα ζευγάρι αποφασίσει να δοκιμάσει το hotwifing, οι ειδικοί συνιστούν:

Ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για τις προσδοκίες και τους κανόνες.

Θέσπιση σαφών ορίων και συμφωνιών για το τι είναι αποδεκτό.

Συνεχής επικοινωνία, ακόμα και για την πιθανότητα να αναπτυχθεί συναισθηματικός δεσμός με τρίτο πρόσωπο.

Με λίγα λόγια, το hotwifing μπορεί να προσφέρει νέες εμπειρίες, αλλά απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και καλή επικοινωνία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα στη σχέση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

