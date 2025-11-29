MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 29.11.2025

Ο Eminem και ο Jack White για πρώτη φορά μαζί σε ένα εκρηκτικό Halftime Show

Μια ιστορική συνάντηση δύο εμβληματικών καλλιτεχνών του Ντιτρόιτ στη σκηνή του Ford Field
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Eminem και Jack White μοιράστηκαν για πρώτη φορά τη σκηνή, προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο μουσικό θέαμα στο Halftime Show του αγώνα των Detroit Lions για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο κατάμεστο Ford Field και αποτέλεσε την κορύφωση της φετινής διοργάνωσης, με δύο από τις πλέον χαρακτηριστικές μουσικές φωνές του Ντιτρόιτ να συναντώνται ζωντανά για πρώτη φορά. Ο Jack White είχε ήδη ξεσηκώσει το κοινό ερμηνεύοντας το «Seven Nation Army» των The White Stripes, ένα τραγούδι που έχει αποτυπωθεί όσο λίγα στη σύγχρονη αθλητική κουλτούρα. Η πραγματική έκπληξη όμως ήρθε όταν ο Eminem εμφανίστηκε στη σκηνή, ντυμένος με κουκούλα και ειδικά σχεδιασμένο jacket των Detroit Lions, χαρίζοντας στο κοινό μια αναπάντεχη σύμπραξη δύο μουσικών κόσμων που σπάνια τέμνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο mashup που συνδύαζε το «Till I Collapse» του Eminem με το «Hello Operator» των The White Stripes, ανάμεσα στα «That’s How I’m Feeling» και «Seven Nation Army». Η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα ξέσπασμα επευφημιών, με τον Jack White να δηλώνει στη σκηνή «I love you Detroit». Η εμφάνιση αυτή συνέπεσε με την πρόσφατη εισαγωγή των The White Stripes στο Rock and Roll Hall of Fame στις 8 Νοεμβρίου, ενώ ο Eminem είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση το 2022. Παράλληλα, η βραδιά σηματοδότησε τη συμπλήρωση 10 ετών από τα εγκαίνια του Third Man Records στο Ντιτρόιτ, του ιστορικού χώρου που δημιούργησε ο Jack White στην πόλη του.

Στην ατμόσφαιρα της βραδιάς συνέβαλε και η CeCe Winans, η οποία ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο. Η αναμέτρηση των Detroit Lions με τους Green Bay Packers αποτέλεσε τον πρώτο από τους τρεις αγώνες του NFL για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά το Halftime Show των Eminem και Jack White ήταν αναμφίβολα το γεγονός που σφράγισε τη φετινή διοργάνωση, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία των μουσικών στιγμών του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Διάβασε επίσης: The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eminem Jack White
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 ταινίες που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood

10 ταινίες που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood

29.11.2025
Επόμενο
Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

29.11.2025

Δες επίσης

Τυφλός και συντετριμμένος, ο Elton John μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει
Μουσικά Νέα

Τυφλός και συντετριμμένος, ο Elton John μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει

29.11.2025
IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου
Μουσική

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου

28.11.2025
Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI
Μουσικά Νέα

Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

28.11.2025
Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

28.11.2025
Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική
Μουσικά Νέα

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

28.11.2025
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash
Μουσικά Νέα

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

28.11.2025
«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας
Μουσικά Νέα

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

28.11.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας