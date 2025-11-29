Ο Eminem και ο Jack White για πρώτη φορά μαζί σε ένα εκρηκτικό Halftime Show

Οι Eminem και Jack White μοιράστηκαν για πρώτη φορά τη σκηνή, προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο μουσικό θέαμα στο Halftime Show του αγώνα των Detroit Lions για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο κατάμεστο Ford Field και αποτέλεσε την κορύφωση της φετινής διοργάνωσης, με δύο από τις πλέον χαρακτηριστικές μουσικές φωνές του Ντιτρόιτ να συναντώνται ζωντανά για πρώτη φορά. Ο Jack White είχε ήδη ξεσηκώσει το κοινό ερμηνεύοντας το «Seven Nation Army» των The White Stripes, ένα τραγούδι που έχει αποτυπωθεί όσο λίγα στη σύγχρονη αθλητική κουλτούρα. Η πραγματική έκπληξη όμως ήρθε όταν ο Eminem εμφανίστηκε στη σκηνή, ντυμένος με κουκούλα και ειδικά σχεδιασμένο jacket των Detroit Lions, χαρίζοντας στο κοινό μια αναπάντεχη σύμπραξη δύο μουσικών κόσμων που σπάνια τέμνονται.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο mashup που συνδύαζε το «Till I Collapse» του Eminem με το «Hello Operator» των The White Stripes, ανάμεσα στα «That’s How I’m Feeling» και «Seven Nation Army». Η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα ξέσπασμα επευφημιών, με τον Jack White να δηλώνει στη σκηνή «I love you Detroit». Η εμφάνιση αυτή συνέπεσε με την πρόσφατη εισαγωγή των The White Stripes στο Rock and Roll Hall of Fame στις 8 Νοεμβρίου, ενώ ο Eminem είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση το 2022. Παράλληλα, η βραδιά σηματοδότησε τη συμπλήρωση 10 ετών από τα εγκαίνια του Third Man Records στο Ντιτρόιτ, του ιστορικού χώρου που δημιούργησε ο Jack White στην πόλη του.

Στην ατμόσφαιρα της βραδιάς συνέβαλε και η CeCe Winans, η οποία ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο. Η αναμέτρηση των Detroit Lions με τους Green Bay Packers αποτέλεσε τον πρώτο από τους τρεις αγώνες του NFL για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά το Halftime Show των Eminem και Jack White ήταν αναμφίβολα το γεγονός που σφράγισε τη φετινή διοργάνωση, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία των μουσικών στιγμών του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

