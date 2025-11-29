10 ταινίες που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood

Η λίστα με τις ταινίες που εγγυημένα ανεβάζουν την χριστουγεννιάτικη διάθεση

Μπορεί να μπαίνουμε τώρα στον Δεκέμβρη και να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, όμως πολλοί έχουν ήδη μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων: στολίζουν τα σπίτια τους, ενώ οι βιτρίνες και οι δρόμοι έχουν πάρει από τώρα γιορτινή όψη!

Αν εσύ δεν έχεις καταφέρει ακόμα να νιώσεις το Christmas mood, ίσως να σου κάνει καλό ένα μικρό κινηματογραφικό διάλειμμα: οι χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι από τους πιο εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους να βυθιστείς στη γιορτινή ατμόσφαιρα, χωρίς απαραίτητα να είναι όλες με… ζαχαρωμένα σενάρια, αρκεί να ξέρουν να αξιοποιούν σωστά τη μαγεία των γιορτών, τη σωστή ατμόσφαιρα και τη δυναμική των σχέσεων.

Γι’ αυτό, συγκεντρώσαμε 10 ταινίες που υπόσχονται να σε βάλουν στο mood ό,τι κι αν έχεις στο μυαλό σου φέτος τα Χριστούγεννα:

Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες

1. Love Actually

Δέκα παράλληλες ιστορίες αγάπης και μοναξιάς λίγο πριν τα Χριστούγεννα με φόντο το Λονδίνο.

2. The Holiday

Δύο γυναίκες αλλάζουν σπίτια για τις γιορτές και ανακαλύπτουν νέες σχέσεις που δεν περίμεναν.

3. Home Alone

Ένα κλασικό must‑watch: ένα παιδί που έμεινε κατά λάθος μόνο του τα Χριστούγεννα και πρέπει να αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες. Η κωμωδία της διαχρονική.

4. Klaus

Μια υπέροχη animation πρόταση: ένας άτυχος ταχυδρόμος καταλήγει σε παγωμένη πόλη και χωρίς να το θέλει δημιουργεί τον μύθο του Άγιου Βασίλη.

5. A Christmas Carol (2009)

Η γνωστή ιστορία του Σκρουτζ που αντιμετωπίζει τρία πνεύματα, αναθεωρεί τη ζωή του και βρίσκει ξανά το νόημα, χριστουγεννιάτικο κλασικό.

6. The Christmas Chronicles

Δύο παιδιά που βλέπουν τον Άγιο Βασίλη και μπλέκουν σε περιπέτεια όταν μπουν κρυφά στο έλκηθρό του με στόχο να σώσουν τα Χριστούγεννα.

7. Last Christmas

Η ιστορία μιας νέας γυναίκας που δουλεύει σε χριστουγεννιάτικο κατάστημα και εμπλέκεται σε μια απρόσμενη σχέση, με κινηματογραφικό ρομαντισμό και ζεστή ατμόσφαιρα.

8. Arthur Christmas

Τι γίνεται όταν ο Άγιος Βασίλης θέλει να παραδώσει δισεκατομμύρια δώρα μέσα σε μία νύχτα; Ο γιος του αναλαμβάνει μια… «τρελή» αποστολή για να σώσει τη μαγεία των Χριστουγέννων.

9. The Polar Express

Ένα αγόρι μπαίνει σε ένα μυστηριώδες τρένο προς τον Βόρειο Πόλο, ιδανική ταινία για όσους αγαπούν τη μαγεία και το θαύμα των γιορτών.

10. Holidate

Δύο άγνωστοι συμφωνούν να είναι «συνοδοί» ο ένας του άλλου για όλες τις γιορτές, ώστε να αποφύγουν την πίεση της μοναξιάς και όσο περνάει ο καιρός οι σχέσεις τους αλλάζουν.

