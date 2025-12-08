MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 08.12.2025

Wednesday: Η σειρά-φαινόμενο μπαίνει στο πιο σκοτεινό κεφάλαιό της – Όσα ξέρουμε για τον 3ο κύκλο

Νέα πλοκή, πιο σκοτεινό ύφος και η Jenna Ortega σε διπλό ρόλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Wednesday είναι από εκείνες τις σειρές που δεν απλώς πετυχαίνουν, γίνονται φαινόμενα. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες από την πρεμιέρα της, κατάφερε να αναδείξει ξανά το μακάβριο σύμπαν των Addams, ενώ η Jenna Ortega μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γενιάς της. Με το χαρακτηριστικό της ύφος, το σκοτεινό χιούμορ και το αυστηρό βλέμμα που έγινε meme παγκοσμίως, η νεαρή ηθοποιός έδωσε νέα πνοή σε έναν θρυλικό ρόλο.

Και τώρα, το Netflix επιβεβαιώνει επίσημα αυτό που περίμεναν όλοι: η Wednesday επιστρέφει για τρίτη σεζόν.

Wednesday Ρουμανία

Διάβασε επίσης: Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες – Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

Τι συμβαίνει με τον νέο κύκλο;

Παρότι η πλατφόρμα κρατά μυστική την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας, ένα πράγμα είναι δεδομένο, πως ο επόμενος κύκλος δεν θα καθυστερήσει. Τα γυρίσματα έχουν ήδη μπει σε τροχιά, και οι δημιουργοί ετοιμάζουν μια σεζόν με μεγαλύτερη ένταση, πιο σκοτεινές υποθέσεις και πιο βαθιά ενασχόληση με τους «δαίμονες» της Wednesday.

Οι πηγές αναφέρουν πως το 2026 είναι το έτος-στόχος για την επιστροφή της σειράς, κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος της Nevermore θα ξανανοίξει τις πύλες του πολύ πιο σύντομα απ’ όσο υπολογίζαμε.

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Η Jenna Ortega σε ρόλο-κλειδί

Η Jenna Ortega δεν είναι απλώς η πρωταγωνίστρια. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχει ενεργά και πίσω από τις κάμερες, έχοντας πλέον σημαντικό λόγο στη δημιουργική κατεύθυνση της σειράς. Όπως έχει δηλώσει, η νέα σεζόν θα απομακρυνθεί από τις πιο «light» στιγμές και θα στραφεί σε μια πιο ωμή, πιο τρομακτική αντιμετώπιση των γεγονότων. Η Wednesday θα αναγκαστεί να δοκιμάσει τα όρια των δυνάμεών της και να αντιμετωπίσει απειλές που δεν μοιάζουν με καμία από τις προηγούμενες. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως ο χαρακτήρας της θα ωριμάσει και θα γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος.

Wednesday
https://www.instagram.com/ememyers/

Ποιοι επιστρέφουν στη δράση;

Η καρδιά του καστ παραμένει αμετάβλητη:

  • Jenna Ortega ως Wednesday
  • Emma Myers ως το πολύχρωμο αντίβαρο, Enid
  • Catherine Zeta-Jones και Luis Guzmán στους ρόλους των Morticia και Gomez
  • Isaac Ordonez ως ο πολυπαθής Pugsley

Οι παραγωγοί υπόσχονται μια σεζόν με έμφαση στην ατμόσφαιρα τρόμου, λιγότερα ρομαντικά storylines και περισσότερες σκηνές που θυμίζουν τις κλασικές, πιο σκοτεινές ρίζες της οικογένειας Addams.

Wednesday
https://www.instagram.com/isaac0rdonez/

Μέχρι να έρθει η συνέχεια…

Όσοι θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους μπορούν να βρουν και τις δύο υπάρχουσες σεζόν στο Netflix και να παρακολουθήσουν ξανά τη Wednesday να μετατρέπει κάθε της κίνηση σε viral trend.

Η αναμονή για την τρίτη σεζόν ξεκινά… και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά η Wednesday θα φέρει μαζί της ακόμη περισσότερο σκοτάδι.

Διάβασε επίσης: Meghan Markle: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «With Love, Meghan: Holiday Celebration» στο Netflix

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Jenna Ortega netflix Wednesday σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα

Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα

08.12.2025
Επόμενο
Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

08.12.2025

Δες επίσης

Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood
Cinema

Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

08.12.2025
The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix
Cinema

The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix

07.12.2025
Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things
Cinema

Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things

07.12.2025
Margot Robbie: «O Jacob Elordi eίναι ο νέος Daniel Day Lewis»
Cinema

Margot Robbie: «O Jacob Elordi eίναι ο νέος Daniel Day Lewis»

07.12.2025
«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu
Cinema

«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

07.12.2025
Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε τη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things
Cinema

Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε τη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things

07.12.2025
Τέλος εποχής: Το Netflix κόβει πολυσυζητημένη σειρά έπειτα από 2 σεζόν
Streaming News

Τέλος εποχής: Το Netflix κόβει πολυσυζητημένη σειρά έπειτα από 2 σεζόν

06.12.2025
Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 
Cinema

Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 

06.12.2025
Ο James Cameron εκφράζει την ανησυχία του για τους ΑΙ ηθοποιούς
Cinema

Ο James Cameron εκφράζει την ανησυχία του για τους ΑΙ ηθοποιούς

06.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται