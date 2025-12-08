Wednesday: Η σειρά-φαινόμενο μπαίνει στο πιο σκοτεινό κεφάλαιό της – Όσα ξέρουμε για τον 3ο κύκλο

Η Wednesday είναι από εκείνες τις σειρές που δεν απλώς πετυχαίνουν, γίνονται φαινόμενα. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες από την πρεμιέρα της, κατάφερε να αναδείξει ξανά το μακάβριο σύμπαν των Addams, ενώ η Jenna Ortega μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γενιάς της. Με το χαρακτηριστικό της ύφος, το σκοτεινό χιούμορ και το αυστηρό βλέμμα που έγινε meme παγκοσμίως, η νεαρή ηθοποιός έδωσε νέα πνοή σε έναν θρυλικό ρόλο.

Και τώρα, το Netflix επιβεβαιώνει επίσημα αυτό που περίμεναν όλοι: η Wednesday επιστρέφει για τρίτη σεζόν.

Τι συμβαίνει με τον νέο κύκλο;

Παρότι η πλατφόρμα κρατά μυστική την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας, ένα πράγμα είναι δεδομένο, πως ο επόμενος κύκλος δεν θα καθυστερήσει. Τα γυρίσματα έχουν ήδη μπει σε τροχιά, και οι δημιουργοί ετοιμάζουν μια σεζόν με μεγαλύτερη ένταση, πιο σκοτεινές υποθέσεις και πιο βαθιά ενασχόληση με τους «δαίμονες» της Wednesday.

Οι πηγές αναφέρουν πως το 2026 είναι το έτος-στόχος για την επιστροφή της σειράς, κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος της Nevermore θα ξανανοίξει τις πύλες του πολύ πιο σύντομα απ’ όσο υπολογίζαμε.

Η Jenna Ortega σε ρόλο-κλειδί

Η Jenna Ortega δεν είναι απλώς η πρωταγωνίστρια. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχει ενεργά και πίσω από τις κάμερες, έχοντας πλέον σημαντικό λόγο στη δημιουργική κατεύθυνση της σειράς. Όπως έχει δηλώσει, η νέα σεζόν θα απομακρυνθεί από τις πιο «light» στιγμές και θα στραφεί σε μια πιο ωμή, πιο τρομακτική αντιμετώπιση των γεγονότων. Η Wednesday θα αναγκαστεί να δοκιμάσει τα όρια των δυνάμεών της και να αντιμετωπίσει απειλές που δεν μοιάζουν με καμία από τις προηγούμενες. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως ο χαρακτήρας της θα ωριμάσει και θα γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος.

Ποιοι επιστρέφουν στη δράση;

Η καρδιά του καστ παραμένει αμετάβλητη:

Jenna Ortega ως Wednesday

Emma Myers ως το πολύχρωμο αντίβαρο, Enid

Catherine Zeta-Jones και Luis Guzmán στους ρόλους των Morticia και Gomez

Isaac Ordonez ως ο πολυπαθής Pugsley

Οι παραγωγοί υπόσχονται μια σεζόν με έμφαση στην ατμόσφαιρα τρόμου, λιγότερα ρομαντικά storylines και περισσότερες σκηνές που θυμίζουν τις κλασικές, πιο σκοτεινές ρίζες της οικογένειας Addams.

Μέχρι να έρθει η συνέχεια…

Όσοι θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους μπορούν να βρουν και τις δύο υπάρχουσες σεζόν στο Netflix και να παρακολουθήσουν ξανά τη Wednesday να μετατρέπει κάθε της κίνηση σε viral trend.

Η αναμονή για την τρίτη σεζόν ξεκινά… και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά η Wednesday θα φέρει μαζί της ακόμη περισσότερο σκοτάδι.

