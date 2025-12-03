Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες – Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

Μπορεί η αγαπημένη σειρά του Netflix, «Stranger Things» να πλησιάζει στο τέλος της, όμως ο κόσμος του Χόκινς και του Upside Down είναι μακριά από το να τελειώσει. Οι fans έχουν πολλά να περιμένουν, καθώς ήδη βρίσκονται στα σκαριά τουλάχιστον τρία νέα spin-offs που θα επεκτείνουν το αγαπημένο σύμπαν.

Συγκεκριμένα, ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, κατά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Λονδίνο, δήλωσε: «Ο κόσμος του Χόκινς και του Upside Down δεν έχει τελειώσει». Στο ίδιο μήκος κύματος, οι δημιουργοί της σειράς, οι αδερφοί Duffer, έχουν παραδεχτεί σε συνέντευξή τους στο BBC ότι έχουν πολλές ακόμη ιστορίες να αφηγηθούν στο σύμπαν του Stranger Things.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Το πρώτο ανακοινωμένο spin-off θα είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο Stranger Things: Tales from ’85. Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Χόκινς της Ιντιάνα τον χειμώνα του 1985, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στην τρίτη σεζόν της αρχικής σειράς, και περιλαμβάνει μεταφυσικά μυστήρια που απειλούν την πόλη. Παρά το γεγονός ότι οι χαρακτήρες θα είναι οι ίδιοι με την αρχική σειρά, το voice cast θα είναι νέο, ενώ η κυκλοφορία της σειράς αναμένεται το 2026.

Επιπλέον, στις 2 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί και ένα νέο spin-off σε μορφή βιβλίου, γραμμένο από τη συγγραφέα Caitlyn Schneiderhan. Το μυθιστόρημα Stranger Things: One Way or Another επικεντρώνεται στις πρωταγωνίστριες Nancy Wheeler και Robin Buckley και λαμβάνει χώρα μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης σεζόν. Στην υπόθεση, η Nancy παρατηρεί ύποπτη συμπεριφορά από έναν συμμαθητή της, τον Joey Tuft, ενώ η έρευνά τους τις οδηγεί σε μεγαλύτερα μυστήρια που συνδέονται με το Upside Down.

Τέλος, οι αδερφοί Duffer έχουν αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε προπαραγωγή και live action spin-off, με νέους χαρακτήρες και διαφορετικό μυστήριο. Όπως ανέφερε ο Matt Duffer στο BBC: «Είναι διαφορετικό, αλλά θα βρίσκεται στον ίδιο κόσμο με το Stranger Things». Η σειρά αυτή υπόσχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το σύμπαν του Χόκινς και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των φαν της σειράς.

Με τρία διαφορετικά spin-offs – animated σειρά, βιβλίο και live action – οι fans έχουν πολλούς λόγους να περιμένουν με ανυπομονησία. Ο κόσμος του Stranger Things υπόσχεται νέες περιπέτειες, μυστήρια και ανατροπές που θα μας κρατήσουν κολλημένους στις οθόνες μας… ακόμα και μετά το φινάλε της αρχικής σειράς.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

Δες κι αυτό…