Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Η πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things» φέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο την Holly Wheeler, τη μικρότερη αδελφή των Mike και Nancy, η οποία αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο στην πλοκή και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά απαιτητικής δραματικής εξέλιξης. Η νέα αφήγηση, ωστόσο, συνοδεύεται από μια σημαντική αλλαγή. Ο ρόλος δεν ανήκει πλέον στις δίδυμες ηθοποιούς Anniston Price και Tinsley Price, που υποδύονταν τη Holly από το 2016, αλλά στη Βρετανίδα ηθοποιό Nell Fisher.

Οι Anniston Price και Tinsley Price ενσάρκωναν τη Holly Wheeler από την πρώτη σεζόν, εμφανιζόμενες σε σύντομες σκηνές μέχρι και την τέταρτη σεζόν. Οι δύο ηθοποιοί είναι πλέον 13 ετών και, σύμφωνα με τους Matt Duffer και Ross Duffer, η δραματική βαρύτητα της Holly στην πέμπτη σεζόν απαιτούσε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Μιλώντας στο περιοδικό SFX, ο Matt Duffer εξήγησε ότι «όταν δείτε ολόκληρη τη σεζόν, θα καταλάβετε γιατί ήταν τόσο σημαντικό να προστεθεί η Holly στο βασικό καστ». Η Holly εμφανίζεται πλέον με αυξημένη δραματική σημασία και πολλές απαιτητικές σκηνές, γεγονός που οδήγησε στη συνολική επαναξιολόγηση του ρόλου.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Ross Duffer ανέφερε ότι «στις προηγούμενες σεζόν η Holly σχεδόν δεν μιλούσε. Δεν είχαμε πραγματικό χαρακτήρα. Ήταν ένα μικρό παιδί και απλώς καταγράφαμε ό,τι έκαναν οι δίδυμες μπροστά στην κάμερα». Όπως εξήγησε, στην αρχική γραφή της πέμπτης σεζόν η Holly ήταν πιο συνεσταλμένη. Με την επιλογή όμως της Nell Fisher, οι δημιουργοί άρχισαν να ενσωματώνουν στοιχεία από την προσωπικότητά της στον ρόλο.

Ο Matt Duffer αποκάλυψε ότι η απόφαση να δοθεί ο ρόλος στη Nell Fisher προέκυψε όταν είδε την ερμηνεία της στο τρέιλερ του «Evil Dead Rise». Όπως τόνισε, «μόλις την είδα στο τρέιλερ είπα αυτό είναι η Holly». Παράλληλα παραδέχθηκε ότι το recasting προκαλούσε ανησυχία, καθώς «δεν ήταν απαραίτητο να μοιάζει απόλυτα με τις δίδυμες, αλλά έπρεπε να υπάρχει επαρκής οπτική συνέχεια και κυρίως να είναι εξαιρετική ηθοποιός».

Μετά την ανακοίνωση του νέου καστ, η Nell Fisher δημοσίευσε μήνυμα αφιερωμένο στις Anniston Price και Tinsley Price, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της για τον τρόπο με τον οποίο έχτισαν τον χαρακτήρα. Οι δίδυμες ανταπέδωσαν την υποστήριξη δηλώνοντας ενθουσιασμένες που η Holly αποκτά σημαντικότερο ρόλο.

Η τελική σεζόν του «Stranger Things» σηματοδοτεί μια νέα δραματική κατεύθυνση για τον χαρακτήρα, καθιστώντας απαραίτητη την αλλαγή της ερμηνεύτριας. Με την επιλογή της Nell Fisher, οι δημιουργοί επιδιώκουν να αποδώσουν με μεγαλύτερη ωριμότητα και συναισθηματικό βάθος τις έντονες σκηνές που πλαισιώνουν την τελευταία εμφάνιση της Holly Wheeler στη σειρά.

