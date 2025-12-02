MadWalk 2025 by Three Cents
Τα 5 ζώδια που ξεκινούν δίαιτα κάθε Δευτέρα αλλά... χάνουν την μάχη κάθε Σαββατοκύριακο
Πειθαρχημένα μέσα στην εβδομάδα, ανεξέλεγκτα στο Σαββατοκύριακο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάποια ζώδια είναι ικανά να φτιάξουν ολόκληρο πρόγραμμα δίαιτας, να βάλουν reminders στο κινητό και να ορκιστούν ότι «αυτή τη φορά θα το τηρήσουν». Και πράγματι, Δευτέρα–Παρασκευή κάνουν προσπάθεια. Μέχρι που φτάνει το Σαββατοκύριακο και… όλα καταρρέουν!

Αν αναρωτιέσαι ποιοι είναι οι πιο «Δευτέρα δίαιτα-Σαββατοκύριακο καταστροφή» εκπρόσωποι του ζωδιακού, αυτά τα 5 ζώδια παίρνουν τη μερίδα του λέοντος και το δεύτερο κομμάτι πίτσας.

Ζυγός

Οι Ζυγοί ξεκινούν κάθε Δευτέρα με αισιοδοξία και καλή διάθεση. Έχουν πρόγραμμα, έχουν στόχο, έχουν ταψί με λαχανικά στο ψυγείο. Μόλις όμως έρθει Σάββατο, μια βόλτα, ένας καφές ή μια παρέα αρκεί για να καταρρεύσει το σύστημα. Γιατί; Γιατί ο Ζυγός δεν μπορεί να πει όχι σε κοινωνικές απολαύσεις και συχνά αυτές περιλαμβάνουν γλυκά.

Ταύρος

Ο Ταύρος αγαπά το καλό φαγητό. Το λατρεύει. Και κάθε Δευτέρα ξεκινάει με τη φράση: «Αυτή τη φορά θα κρατηθώ». Αλλά το Σαββατοκύριακο; Αν κάποιος πει «πάμε για brunch;», η δίαιτα τελειώνει εκείνη τη στιγμή. Ο Ταύρος δεν είναι αδύναμος απλά το φαγητό είναι από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής του.

Δίδυμος

Οι Δίδυμοι βαριούνται εύκολα. Το να τρώνε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα τους κουράζει, και μέχρι να φτάσει Παρασκευή έχουν ήδη αρχίσει να ψάχνουν «κάτι διαφορετικό». Το Σαββατοκύριακο όμως… ξεφεύγει εντελώς. Ακόμη και αν είχε υποσχεθεί ότι δεν θα παραγγείλει, πάντα υπάρχει μια αφορμή, νέος καφές, νέο σνακ, νέα μόδα στο TikTok.

Λέων

Ο Λέων ξεκινάει δυναμικά κάθε εβδομάδα: κάνει meal prep, οργανώνει πρόγραμμα και δηλώνει πως «αυτή τη φορά θα γίνει δουλειά». Το Σαββατοκύριακο όμως θέλει να ζει. Να βγει, να διασκεδάσει, να δοκιμάσει καινούργια πιάτα και έτσι η δίαιτα πάει περίπατο. Δεν το θεωρεί χαλάρωση, το θεωρεί self-care.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες ξεκινούν δίαιτα με καλές προθέσεις αλλά έχουν μια αδυναμία: τρώνε ό,τι νιώθουν.Και συνήθως το Σαββατοκύριακο νιώθουν πολλά. Λίγο κούραση, λίγο ανάγκη για ταινία–κουβέρτα–σνακ, λίγο νοσταλγία… και η δίαιτα διαλύεται γλυκά, με σοκολάτα.

Αν είσαι σε αυτή τη λίστα, μην ανησυχείς δεν είσαι μόνος. Τα ζώδια αυτά έχουν ταλέντο στο να ξεκινούν νέες προσπάθειες, αλλά και στο να απολαμβάνουν τη ζωή. Και κάπως έτσι οι Δευτέρες γεμίζουν στόχους και τα Σαββατοκύριακα… γεύσεις!

