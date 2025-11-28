Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

Η συγκατοίκηση είναι μια μικρή επιστήμη. Θέλει υπομονή, όρια, καλό συντονισμό και το σημαντικότερο συμβατότητα χαρακτήρων. Υπάρχουν, όμως, κάποια ζώδια που όσο κι αν τα αγαπάς, όσο υπέροχη παρέα κι αν είναι έξω, στο ίδιο σπίτι μπορούν να σε οδηγήσουν στα όριά σου. Όχι από κακία, απλώς… έτσι είναι φτιαγμένα!

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θεωρούνται οι πιο δύσκολοι συγκάτοικοι:

Κριός

Ο Κριός βαριέται εύκολα, βαριέται γρήγορα και βαριέται παντού… και αυτό αντικατοπτρίζεται στο σπίτι. Δεν έχει σταθερό πρόγραμμα, δεν οργανώνει ποτέ τίποτα και ζει σε μια μόνιμη κατάσταση βιασύνης. Αποτέλεσμα; Ντουλάπια μισάνοιχτα, πράγματα όπου να ’ναι, μουσική δυνατά χωρίς προειδοποίηση και μια ενέργεια που άλλοτε σε ξεσηκώνει κι άλλοτε σε εξαντλεί. Του λες μαζεψέ τα, σου λέει σε λίγο και αυτό το σε λίγο είναι άγνωστης ημερομηνίας.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός στο σπίτι του θέλει ηρεμία, σιωπή και προσωπικό χώρο. Πολύ προσωπικό χώρο. Είναι ο συγκάτοικος που μπορεί να εξαφανιστεί για ώρες στο δωμάτιό του, που δεν του αρέσει να του πιάνουν τα πράγματά του και που ενοχλείται εύκολα όταν νιώθει ότι καταπατάται η ιερή ζώνη του. Αν είσαι κοινωνικός τύπος και σου αρέσει το σπίτι να είναι γεμάτο φίλους, ο Σκορπιός θα σε κοιτάξει κάπως σαν… γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας;.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος ζει σε δικό του σύμπαν και το σπίτι του ακολουθεί. Μπορεί να ξεκινήσει να μαγειρεύει στις 2 τα ξημερώματα, να πιάνει πειραματικές κατασκευές στο σαλόνι, να φέρνει ιδέες και ανθρώπους χωρίς προειδοποίηση και να μην καταλαβαίνει ποτέ γιατί εσύ αγχώνεσαι. Για εκείνον, το σπίτι είναι χώρος έμπνευσης. Για τον συγκάτοικο, συχνά είναι χώρος… δοκιμασίας. Ακαταστασία δεν υπάρχει. Υπάρχει καλλιτεχνική διάταξη αντικειμένων.

Δεν είναι ότι αυτά τα ζώδια δεν είναι καλά παιδιά. Είναι απλώς δύσκολα στη συγκατοίκηση, γιατί έχουν έντονη προσωπικότητα και καθημερινότητα που δεν ταιριάζει εύκολα με τρίτους. Αν, όμως, ταιριάξετε, μπορούν να γίνουν οι πιο αφοσιωμένοι, αληθινοί και ξεχωριστοί άνθρωποι που θα ζήσεις μαζί τους απλώς ίσως καλύτερα… όχι στο ίδιο σπίτι!

