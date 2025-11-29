MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 29.11.2025

Τυφλός και συντετριμμένος, ο Elton John μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο θρύλος της μουσικής περιγράφει την δύσκολη καθημερινότητά του καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Elton John άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, επισημαίνοντας ότι είναι συντετριμμένος. Ο Βρετανός καλλιτέχνης έχει κατά καιρούς αναφερθεί στις δυσκολίες που βιώνει, ενώ το 2024 αποκάλυψε ότι μια μόλυνση τον είχε οδηγήσει σε τύφλωση από το ένα μάτι, την ώρα που και το άλλο παρουσίαζε ήδη σημαντική επιδείνωση. Όπως είχε πει τότε, η κατάσταση επηρέαζε άμεσα και την καριέρα του, αφού αδυνατούσε ακόμη και να διαβάσει στίχους.

Σε νέα συνέντευξή του στην Τelegraph, ο Elton John πρόσθεσε ότι τα προβλήματα όρασης των τελευταίων μηνών επιδεινώθηκαν. Όπως εξομολογήθηκε «έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό δεν είναι σε καλή κατάσταση, οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για μένα επειδή δεν μπορώ να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα». Παρά ταύτα, διατηρεί την αισιοδοξία του, σημειώνοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. «Έχω ζήσει μια απίστευτη ζωή και υπάρχει ελπίδα. Πρέπει απλώς να κάνω υπομονή μέχρι τη στιγμή που η επιστήμη θα μπορέσει να με βοηθήσει. Όταν με βοηθήσουν σε αυτό, θα είμαι καλά» είπε.

Στη σκηνή των Golden Globes, στην αρχή του έτους, παρουσιάζοντας το βραβείο για το Βραβείο Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής σε Ταινία μαζί με την Brandi Carlile, αστειεύτηκε για την όρασή του λέγοντας «ξέρω ότι κυκλοφορούν πολλές ιστορίες για την επιδεινούμενη όρασή μου. Θέλω απλώς να καθησυχάσω τους πάντες ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τη συμπαρουσιάστριά μου, Rihanna». Στη σκηνή εμφανίστηκε κανονικά μαζί με την Brandi Carlile, αλλά αστειεύτηκε λέγοντας ότι βρίσκεται εκεί με τη Rihanna, ακριβώς για να σχολιάσει με χιούμορ τα προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει.

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας «Farewell Yellow Brick Road» τον Ιούλιο του 2023, ο Elton John ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να κάνει άλλη μεγάλη περιοδεία. Στη συνέχεια όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεμονωμένων εμφανίσεων, τις οποίες και πραγματοποίησε. Ανάμεσά τους ήταν το 50ο ετήσιο Candlelight Concert στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα εγκαίνια του Stonewall National Monument Visitor Center, η εμφάνισή του στη σκηνή του Rock and Roll Hall of Fame όταν παρουσίασε τον επί χρόνια συνεργάτη του Bernie Taupin, αλλά και μια εμφάνιση στο Singapore Grand Prix. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο πρώτος headliner του Rock in Rio 2026.

Ο Elton John, παρά τα προβλήματα όρασης και τις σοβαρές δοκιμασίες υγείας, εξακολουθεί να εκπέμπει το ίδιο πνεύμα αντοχής και αισιοδοξίας που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διαδρομή του, επιμένοντας ότι η ελπίδα και η πίστη στην επιστήμη αποτελούν τον δρόμο προς την επόμενη ημέρα.

