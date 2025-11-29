Tinsel Town: Ο Robbie Williams γεμάτος υπερηφάνεια στο ντεμπούτο της κόρης στην υποκριτική

Η Teddy Williams κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στην ταινία «Tinsel Town» πλάι στον τον Kiefer Sutherland και τον Lucien Laviscount

Ο Robbie Williams εμφανίστηκε στο Λονδίνο γεμάτος περηφάνεια, συνοδεύοντας την κόρη του Teddy Williams στην πρεμιέρα της εορταστικής ταινίας «Tinsel Town», όπου η 13χρονη κάνει το πρώτο της βήμα στην υποκριτική. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο Vue Leicester Square, με τον Robbie Williams και τη σύζυγό του Ayda Field Williams να συνοδεύουν την έφηβη κόρη τους στο κόκκινο χαλί, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την οικογένεια.

Η Teddy Williams εμφανίστηκε με ένα σμαραγδένιο μίνι φόρεμα και μαύρο γούνινο τζάκετ, συνδυάζοντας το σύνολο με δίχρωμες Mary Jane γόβες και με τα μακριά καστανά μαλλιά της σε μπούκλες. Δίπλα της, ο Robbie Williams επέλεξε ένα κομψό σύνολο με μαύρο ζιβάγκο, μαύρο διπλόσταυρο σακάκι και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με λουστρίνια παπούτσια και μια εντυπωσιακή καρφίτσα. Η Ayda Field Williams επέλεξε ένα κομψό λευκό παντελόνι με ασορτί σακάκι, δημιουργώντας μια εικόνα υψηλής αισθητικής.

Στην ταινία «Tinsel Town», η Teddy Williams συμπρωταγωνιστεί με τη Rebel Wilson, τον Kiefer Sutherland και τον Lucien Laviscount. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ιστορία παρακολουθεί έναν «ξεπεσμένο σταρ ταινιών δράσης του Χόλιγουντ» ο οποίος συμμετέχει σε μια ιδιόμορφη χριστουγεννιάτικη παντομίμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει αναπάντεχη έμπνευση με τη βοήθεια της αυστηρής δασκάλας χορού της παράστασης.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο People, ο Robbie Williams είχε μιλήσει για τις προκλήσεις αλλά και τη χαρά της πατρότητας, λέγοντας ότι «υπάρχουν τέσσερις μικρές φωνές με ανάγκες και επιθυμίες, και είναι πολύ δυνατές» και συμπληρώνοντας ότι η οικογενειακή του ζωή είναι για εκείνον η πραγματική «αίσθηση αγάπης» που κάποτε τραγούδησε στο «Feel». Η ταινία «Tinsel Town» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα της Teddy Williams στο σινεμά, με τον Robbie Williams και την Ayda Field Williams να βρίσκονται στο πλευρό της σε αυτή τη νέα δημιουργική διαδρομή.

