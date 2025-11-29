Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

Το pistachio green κυριαρχεί στις πασαρέλες και στα street styles με πλεκτά, δερμάτινα, αξεσουάρ και slip dresses, προσφέροντας φρεσκάδα και κομψότητα στην κρύα εποχή

Η μόδα πάντα βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει. Μετά από χρόνια ήρεμων, ουδέτερων τόνων που χαρακτήρισαν το quiet luxury, η νέα σεζόν καλεί το χρώμα ξανά στο προσκήνιο, και όχι οποιοδήποτε χρώμα. Το pistachio green, αυτή η απαλή αλλά ζωντανή απόχρωση του πράσινου, φαίνεται να έχει κερδίσει τις καρδιές των fashion insiders.

Από τα πρώτα δείγματα στην Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 στις κολεξιόν των Miu Miu και Coach, μέχρι τις πρόσφατες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026 από Chanel, Gucci, Hermès και Valentino, το pistachio green εμφανίζεται παντού: σε φορέματα, πανωφόρια, δερμάτινα κομμάτια και αξεσουάρ. Το χαρακτηριστικό του; Μια ισορροπία ανάμεσα στο φωτεινό και στο εκλεπτυσμένο, ιδανική για όσους θέλουν να πειραματιστούν με χρώμα χωρίς υπερβολές.

Πλεκτά και cozy κομμάτια

Τα πουλόβερ και τα cardigan σε pistachio green προσφέρουν μια απαλή πινελιά χρώματος για την κρύα εποχή. Ο οίκος Gucci προτείνει oversized ζακέτες με κοσμητικά κεντήματα, ενώ η Chanel συνδυάζει εντυπωσιακά πλεκτά με μπεζ και λευκά στοιχεία, δημιουργώντας ένα πολυτελές αλλά καθημερινά φορετό look.

Benetton

Δερμάτινα σύνολα

Τα δερμάτινα κομμάτια αποκτούν νέα ζωή με το pistachio green. Ο οίκος Hermès παρουσίασε total leather σύνολα με σακάκι και cigarette παντελόνι, ενώ τα αξεσουάρ σε αυτήν την απόχρωση δίνουν μια μοντέρνα, ανανεωτική νότα ακόμα και στις πιο κλασικές εμφανίσεις.

Freaky Nation

Αξεσουάρ που ξεχωρίζουν

Τσάντες, καλσόν, κασκόλ και mules σε pistachio green ολοκληρώνουν το look με κομψότητα. Η Miu Miu ταίριαξε μια πράσινη micro bag με ροζ σατέν φόρεμα, ενώ η Valentino τόνισε την αντίθεση ενός μικρού μαύρου φορέματος με πράσινα καλσόν, δείχνοντας ότι ακόμα και οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Calvin Klein

Το pistachio green δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένα χρώμα που προσθέτει φωτεινότητα και ζωντάνια στον χειμώνα, χωρίς να χάνει την κομψότητα που απαιτεί η εποχή. Για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα κλασικά ουδέτερα, αυτή η απόχρωση αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης.

