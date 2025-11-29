MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 29.11.2025

Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

hosk_elsa_pistachio
Το pistachio green κυριαρχεί στις πασαρέλες και στα street styles με πλεκτά, δερμάτινα, αξεσουάρ και slip dresses, προσφέροντας φρεσκάδα και κομψότητα στην κρύα εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα πάντα βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει. Μετά από χρόνια ήρεμων, ουδέτερων τόνων που χαρακτήρισαν το quiet luxury, η νέα σεζόν καλεί το χρώμα ξανά στο προσκήνιο, και όχι οποιοδήποτε χρώμα. Το pistachio green, αυτή η απαλή αλλά ζωντανή απόχρωση του πράσινου, φαίνεται να έχει κερδίσει τις καρδιές των fashion insiders.

Από τα πρώτα δείγματα στην Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 στις κολεξιόν των Miu Miu και Coach, μέχρι τις πρόσφατες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026 από Chanel, Gucci, Hermès και Valentino, το pistachio green εμφανίζεται παντού: σε φορέματα, πανωφόρια, δερμάτινα κομμάτια και αξεσουάρ. Το χαρακτηριστικό του; Μια ισορροπία ανάμεσα στο φωτεινό και στο εκλεπτυσμένο, ιδανική για όσους θέλουν να πειραματιστούν με χρώμα χωρίς υπερβολές.

pistachio_outfit
https://www.instagram.com/mariaa.bica/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

Πλεκτά και cozy κομμάτια

Τα πουλόβερ και τα cardigan σε pistachio green προσφέρουν μια απαλή πινελιά χρώματος για την κρύα εποχή. Ο οίκος Gucci προτείνει oversized ζακέτες με κοσμητικά κεντήματα, ενώ η Chanel συνδυάζει εντυπωσιακά πλεκτά με μπεζ και λευκά στοιχεία, δημιουργώντας ένα πολυτελές αλλά καθημερινά φορετό look.

Benetton

benetton_pistachio_poulover

Δερμάτινα σύνολα

Τα δερμάτινα κομμάτια αποκτούν νέα ζωή με το pistachio green. Ο οίκος Hermès παρουσίασε total leather σύνολα με σακάκι και cigarette παντελόνι, ενώ τα αξεσουάρ σε αυτήν την απόχρωση δίνουν μια μοντέρνα, ανανεωτική νότα ακόμα και στις πιο κλασικές εμφανίσεις.

Freaky Nation

pistachio_mpoufan

Αξεσουάρ που ξεχωρίζουν

Τσάντες, καλσόν, κασκόλ και mules σε pistachio green ολοκληρώνουν το look με κομψότητα. Η Miu Miu ταίριαξε μια πράσινη micro bag με ροζ σατέν φόρεμα, ενώ η Valentino τόνισε την αντίθεση ενός μικρού μαύρου φορέματος με πράσινα καλσόν, δείχνοντας ότι ακόμα και οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Calvin Klein

pistachio_tsanta

Το pistachio green δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένα χρώμα που προσθέτει φωτεινότητα και ζωντάνια στον χειμώνα, χωρίς να χάνει την κομψότητα που απαιτεί η εποχή. Για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα κλασικά ουδέτερα, αυτή η απόχρωση αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης.

Διάβασε επίσης: Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Tinsel Town: Ο Robbie Williams γεμάτος υπερηφάνεια στο ντεμπούτο της κόρης στην υποκριτική

Tinsel Town: Ο Robbie Williams γεμάτος υπερηφάνεια στο ντεμπούτο της κόρης στην υποκριτική

29.11.2025
Επόμενο
«Έσπασε» ταμεία το Zootopia 2 – Εκτοξεύτηκε στο box office με 39,5 εκατ. δολάρια

«Έσπασε» ταμεία το Zootopia 2 – Εκτοξεύτηκε στο box office με 39,5 εκατ. δολάρια

29.11.2025

Δες επίσης

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

29.11.2025
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση
Life

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

28.11.2025
Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Life

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

28.11.2025
Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Life

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

28.11.2025
Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες
Life

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

28.11.2025
Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025
Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους
Life

Οι celebrities αποκαλύπτουν στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents τις πιο απρόσμενες αγορές τους

28.11.2025
Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa
Beauty

Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

28.11.2025
Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου
Fashion

Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας