«Έσπασε» ταμεία το Zootopia 2 – Εκτοξεύτηκε στο box office με 39,5 εκατ. δολάρια

Το «Zootopia 2» έκανε μια θριαμβευτική είσοδο στο αμερικανικό box office, συγκεντρώνοντας 39,5 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη ημέρα προβολής του και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που το ήθελαν να κυριαρχεί στο κινηματογραφικό τοπίο της περιόδου του Thanksgiving. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας animation της Disney αναμένεται να ολοκληρώσει το πενθήμερο με έσοδα που θα κυμανθούν μεταξύ 125 και 150 εκατομμυρίων δολαρίων, εξασφαλίζοντας με άνεση την κορυφή του εγχώριου box office.

Η φετινή εορταστική περίοδος αποδεικνύεται εξαιρετικά αποδοτική και για το «Wicked For Good», το κινηματογραφικό sequel του επιτυχημένου musical, το οποίο την ίδια ημέρα σημείωσε εισπράξεις 17,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Με την εγχώρια πορεία του να φτάνει τα 194,6 εκατομμύρια δολάρια, η Universal εξετάζει ήδη τρόπους να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν της Οζ, αξιοποιώντας τη δυναμική του franchise. Οι συνολικές εισπράξεις του φιλμ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 270 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά.

Το «Zootopia 2», σε σκηνοθεσία των Jared Bush και Byron Howard, επαναφέρει στη δράση τη Judy Hopps με τη φωνή της Ginnifer Goodwin και τον Nick Wilde με τη φωνή του Jason Bateman, αυτή τη φορά σε μια υπόθεση που περιστρέφεται γύρω από έναν μυστηριώδη νέο κάτοικο της πόλης, τον οποίο υποδύεται ο Ke Huy Quan. Η ταινία έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, με τον Peter Debruge του Variety να τη χαρακτηρίζει «άξιο διάδοχο», ενώ στο Rotten Tomatoes διατηρεί εντυπωσιακό ποσοστό 94% θετικών αξιολογήσεων.

Η διεθνής πορεία της ταινίας είναι επίσης εντυπωσιακή, καθώς το άνοιγμα των 41,6 εκατομμυρίων δολαρίων ανεβάζει το σύνολο στα 81,1 εκατομμύρια δολάρια. Στην Κίνα, όπου η ταινία έκανε ντεμπούτο παράλληλα με τα εγκαίνια της θεματικής περιοχής Zootopia Land στη Shanghai Disneyland, σημείωσε εισπράξεις 33,7 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας το 10ο υψηλότερο άνοιγμα για αμερικανική παραγωγή στη χώρα μετά την πανδημία.

Την ίδια στιγμή, μικρότερες παραγωγές έκαναν το δικό τους ντεμπούτο στις αίθουσες. Η ρομαντική κομεντί «Eternity» της A24, με πρωταγωνιστές την Elizabeth Olsen, τον Miles Teller και τον Callum Turner, κυκλοφόρησε σε 1.348 αίθουσες συγκεντρώνοντας 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Το «Hamnet» της Focus Features, το οποίο θεωρείται ήδη φαβορί για τα Όσκαρ, συγκέντρωσε 330.000 δολάρια από 160 αίθουσες, ενώ έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τη σκηνοθεσία της Chloe Zhao και τις ερμηνείες των Jessie Buckley και Paul Mescal.

Παρά την παραδοσιακή πτώση της επισκεψιμότητας την Ημέρα των Ευχαριστιών, λόγω οικογενειακών συγκεντρώσεων και αυξημένης παρακολούθησης streaming περιεχομένου όπως το «Stranger Things», η κινηματογραφική κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την Παρασκευή και να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Για τις αίθουσες που δοκιμάστηκαν έντονα από πρόσφατες εμπορικές απογοητεύσεις όπως το «The Smashing Machine» και το «Tron Ares», η ισχυρή παρουσία του «Zootopia 2» και του «Wicked For Good» αποτελεί μια μεγάλη ανακούφιση και ένα αισιόδοξο μήνυμα για το κλείσιμο της χρονιάς.

