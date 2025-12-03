MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 03.12.2025

Shopping guide: Τα πιο trendy χρυσά πέδιλα για τα γιορτινά parties – 4 σχέδια για να αγοράσεις

xrisa_sandalia
Χρυσά πέδιλα και σανδάλια θα κλέψουν τις εντυπώσεις φέτος στις γιορτές, καθώς χαρίζουν λάμψη σε κάθε σου βήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την περίοδο των γιορτών να πλησιάζει, η σκέψη για το ιδανικό glam look γίνεται αμέσως προτεραιότητα. Ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις της σεζόν, ξεχωρίζουν τα παπούτσια με παγιέτες, οι διαχρονικές γόβες και, πάνω απ’ όλα, ται χρυσά πέδιλα που έχουν κερδίσει τις καρδιές των πιο διάσημων μοντέλων. Το χρυσό δεν είναι απλώς μια απόχρωση, αλλά το αξεσουάρ που μετατρέπει οποιοδήποτε outfit σε statement κομμάτι για τις γιορτές.

Στα μεγαλύτερα red carpets, μοντέλα και it girls φαίνεται να έχουν επιλέξει το χρυσό ως το must-have της γιορτινής τους εμφάνισης. Η Bella Hadid εντυπωσίασε με τα lace-up πέδιλά της από Dsquared2 στα Golden Heart Awards του 2022, ενώ η Gisele Bündchen στο Met Gala του 2018 συνδύασε το μεταξωτό φόρεμα Atelier Versace με χρυσές σαγιονάρες, αποδεικνύοντας ότι το χρυσό είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Ακόμη και η Amelia Gray, στα Fashion Awards του 2025, επέλεξε το sparkling total look με χρυσά πέδιλα, αποδεικνύοντας πως η τάση παραμένει διαχρονική.

donatella_versace
https://www.instagram.com/donatella_versace/?hl=el

Διάβασε επίσης: Αν φοράς αυτά τα παλτό, όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω σου

Η ιστορία του χρυσού παπουτσιού ως γιορτινό σύμβολο ξεκινά από πιο παλιά. Χαρακτηριστική είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση των Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford και Helena Christensen στο show Άνοιξη-Καλοκαίρι 2018 της Versace, όπου όλες φορούσαν τα ίδια χρυσά πέδιλα. Στην ουσία, αυτά τα παπούτσια ανέβασαν τον πήχη της κομψότητας, μετατρέποντας ένα απλό αξεσουάρ σε αντικείμενο επιθυμίας και απόλυτο σύμβολο των γιορτών.

Φέτος, λοιπόν, αν θέλεις να ξεχωρίσεις σε οποιοδήποτε χριστουγεννιάτικο πάρτι ή πρωτοχρονιάτικη βραδιά, τα χρυσά πέδιλα είναι το απόλυτο fashion statement. Συνδυάζονται με μεταλλικές λεπτομέρειες και παγιέτες, προσφέροντας λάμψη, στιλ και άνεση ταυτόχρονα. Το χρυσό παπούτσι δεν είναι απλώς τάση, είναι ο τρόπος να πεις «εδώ είμαι» με κάθε σου βήμα.

Ralph Lauren

ralph_lauren_pedila

Envie shoes

xrisa_pedila_envie

Tsoukalas

Stradivarius

xrisa_pedila_stradivarius

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 πιτζάμες θα σε βάλουν στο πιο χριστουγεννιάτικο mood

Fashion fashion trends MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
