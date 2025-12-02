MadWalk 2025 by Three Cents
Το «rage bait» η λέξη της χρονιάς από το Oxford University Press

Η λέξη αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει τη σκέψη και τις αντιδράσεις των χρηστών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Oxford University Press ανακοίνωσε ότι η φράση «rage bait» (αυτολεξεί «δόλωμα οργής») αποτελεί τη Λέξη της Χρονιάς για το 2025, μια επιλογή που αντανακλά τη βαθιά μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδικτυακό οικοσύστημα. Η διάδοση του όρου, σύμφωνα με την ανάλυση του οργανισμού, έχει τριπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, φανερώνοντας την αυξημένη ευαισθητοποίηση των χρηστών απέναντι στις τεχνικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Το «rage bait» ορίζεται ως ψηφιακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσει θυμό ή αγανάκτηση, μέσω προκλητικών, ενοχλητικών ή προσβλητικών αναρτήσεων. Στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας και της αλληλεπίδρασης, αξιοποιώντας την ένταση των συναισθημάτων ως εργαλείο ενίσχυσης της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Η ύπαρξη αυτού του όρου, όπως υπογραμμίζει το Oxford University Press, δείχνει πόσο συνειδητοποιημένοι είναι πλέον οι χρήστες ως προς τις μεθόδους που αξιοποιούνται για να αποσπάσουν την προσοχή τους.

Ο Casper Grathwohl, πρόεδρος των Oxford Languages, σημείωσε ότι η αναγνώριση του όρου φανερώνει μια καθοριστική μεταβολή στη μηχανική του διαδικτύου. Όπως είπε «Παλαιότερα το διαδίκτυο προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή μας διεγείροντας την περιέργειά μας με αντάλλαγμα ένα κλικ. Σήμερα βλέπουμε μια δραματική στροφή σε πρακτικές που καταλαμβάνουν και επηρεάζουν τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που αντιδρούμε». Συμπλήρωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας συζήτησης για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και τις ακραίες μορφές της ψηφιακής κουλτούρας.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary

Αναφερόμενος στη Λέξη της Χρονιάς για το 2024, το «brain rot», ο Casper Grathwohl σχολίασε ότι αποτύπωνε την πνευματική κόπωση της αδιάκοπης χρήσης των social media. Αντιθέτως, το «rage bait» στρέφει το βλέμμα στο περιεχόμενο που κατασκευάζεται με σκοπό να πυροδοτήσει οργή και να αυξήσει τα κλικ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο όροι συνθέτουν έναν «ισχυρό κύκλο όπου η οργή αυξάνει την αλληλεπίδραση, οι αλγόριθμοι την ενισχύουν και η συνεχής έκθεση οδηγεί σε ψυχική εξάντληση. Αυτές οι λέξεις δεν περιγράφουν απλώς τάσεις αλλά αποκαλύπτουν πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας».

www.freepik.com

Το Oxford University Press επισημαίνει ότι ο όρος «rage bait» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 σε ανάρτηση στο Usenet, όπου περιέγραφε την επιθετική αντίδραση ενός οδηγού όταν άλλος οδηγός του έκανε σήμα να παραχωρήσει προτεραιότητα. Από εκεί εξελίχθηκε σε διαδικτυακή αργκό που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει viral tweets, να ασκήσει κριτική σε περιεχόμενο δημιουργών ή να σχολιάσει τις τάσεις που επικρατούν στις πλατφόρμες.

Με τη φετινή επιλογή, το Oxford University Press επιχειρεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο το ψηφιακό περιβάλλον διαμορφώνει όχι μόνο τον λόγο αλλά και τον τρόπο που βιώνουμε τον δημόσιο διάλογο. Το «rage bait» παύει να είναι μια απλή φράση της αργκό και αναγνωρίζεται πλέον ως ένας όρος που καθρεφτίζει τις αδυναμίες και τις εντάσεις της εποχής των κοινωνικών δικτύων.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media

Oxford University Press rage bait λέξη Λέξη της Χρονιάς
