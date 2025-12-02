O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης εμπνέεται από τη ζωή και την πορεία του Γιώργου Νταλάρα και γράφει ένα νέο ζεϊμπέκικο με τίτλο «Παίξε ρε φίλε μπάλα»

Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που τις περίμενες και ενώ γίνονται για πρώτη φορά, έχεις την αίσθηση ότι υπήρχαν εκεί από πάντα. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει για τον Γιώργο Νταλάρα. Όπως και να το διαβάσεις είναι μια πολύ καλή είδηση.

Μια ιστορία που ξεκίνησε μέσα από τηλεφωνήματα στην καραντίνα και τώρα γίνεται δική σας. “Παίξε ρε φίλε μπάλα”, ένα ζόρικο ζεϊμπέκικο του Σταμάτη Κραουνάκη, σχεδόν αυτοβιογραφικό που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας όπως ξέρει και μπορεί.

Ένα τραγούδι με λόγια του Σταμάτη Κραουνάκη που χωρούν στιγμές και αισθήματα από την ζωή του Γιώργου. “Αυτά, δεν έχω άλλα!”.

Το εικαστικό του εξωφύλλου είναι μία δημιουργία της Γεωργιάννας Νταλάρα.

Βίντεο από την ηχογράφηση:

Βρείτε το τραγούδι «Παίξε ρε φίλε μπάλα» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://GeorgeDalaras.lnk.to/PekseReFileMpala

