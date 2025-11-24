ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε ένα Hey Beauty Box στο Mad Radio 106,2

Το MAD Radio 106,2 σου χαρίζει όλη την εβδομάδα το Hey Beauty Box της Σουζάνας Κεγγίτση, γεμάτο hair clips, lip gloss, χτένες και ό,τι χρειάζεσαι για να αναβαθμίσεις το καθημερινό σου beauty και hair routine. Αν ακούς το «APT» από Rose & Bruno Mars στο MAD Radio 106,2, είναι η κατάλληλη στιγμή να πιάσεις το κινητό σου και να δηλώσεις συμμετοχή.

Αρκεί να στείλεις στο Viber, στον αριθμό 6936646656, τον τίτλο του τραγουδιού που παίζει και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 5 Hey Beauty Boxes που θα ανανεώσουν το νεσεσέρ σου. Η συμμετοχή λήγει στις 28/11, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν την 1/12 στο mad.gr, όπου θα βρεις και όλους τους όρους συμμετοχής.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει επαναλαμβανόμενο διαγωνισμό σε εβδομαδιαία βάση (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio 106,2, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Το δώρο κάθε εβδομάδας διαφέρει και ανακοινώνεται στην αρχή της κάθε εβδομάδας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio, μέσω του Instagram λογαριασμού του MAD Radio και μέσω της ιστοσελίδας mad.gr.

Τα δώρα ενδέχεται να ποικίλλουν σε είδος και αξία και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζονται.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2025 και θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση μέχρι νεότερης ανακοίνωσης λήξης από τη Διοργανώτρια (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

• Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του MAD Radio ανακοινώνουν το τραγούδι της εβδομάδας κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους

• Οι ακροατές καλούνται την ώρα που ακούνε το τραγούδι των εκπομπών να στέλνουν μήνυμα μέσω Viber με τον τίτλο του τραγουδιού στο 6936646656

• Οι νικητές αναδεικνύονται με κλήρωση και τα αποτελέσματα αναρτώνται στον «Δικτυακό Τόπο», σε σχετικό άρθρο, κάθε Δευτέρα μετά τη λήξη του εκάστοτε εβδομαδιαίου διαγωνισμού

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν σε σχετικό άρθρο στο “Δικτυακό Τόπο”, mad.gr. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από τη Διοργανώτρια με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπεία τους.

11. Οι όροι συμμετοχής παραμένουν σταθεροί, ανεξαρτήτως δώρου, και αλλάζει μόνο η περιγραφή του εκάστοτε δώρου, όπως θα ανακοινώνεται μέσω ραδιοφώνου, Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και μέσω του Δικτυακού Τόπου.

12. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.