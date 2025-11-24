Screen News 24.11.2025

Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

Η Οδύσσεια του Christopher Nolan αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της επόμενης χρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Νέες επίσημες εικόνες από την πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας για πρώτη φορά επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους που αναλαμβάνουν ο Robert Pattinson, η Zendaya και ο John Leguizamo. Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, θεωρείται ήδη μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τις νέες εικόνες που δημοσίευσε το Empire, ο Robert Pattinson υποδύεται τον Αντίνοο, έναν από τους δύο βασικούς μνηστήρες της Πηνελόπης. Η Zendaya ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, ενώ ο John Leguizamo εμφανίζεται στον ρόλο του Εύμαιου. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να καταρρίψουν προηγούμενα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Robert Pattinson θα υποδυθεί τον θεό Ερμή.

Η Anne Hathaway και η Mia Goth έχουν ήδη επιβεβαιωθεί στους ρόλους της Πηνελόπης και της Μελανθώς αντίστοιχα. Ο Matt Damon κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, ενώ ο Tom Holland υποδύεται τον Τηλέμαχο. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης οι Elliot Page, Lupita Nyong’o, Rafi Gavron, Samantha Morton, Nick E. Tarabay, Bill Irwin, Josh Stewart, Logan Marshall-Green, Iddo Goldberg και Jovan Adepo. Η Charlize Theron αναμένεται να ενσαρκώσει την Κίρκη.

Ο Robert Pattinson όσο και η Zendaya θα έχουν έντονη παρουσία το 2026, καθώς συμπρωταγωνιστούν και στην ταινία «The Drama» της A24, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου, ενώ θα συμμετέχουν και στο «Dune: Part Three».

Η Zendaya επιστρέφει στον ρόλο της Chani και ο Robert Pattinson προστίθεται για πρώτη φορά στο σύμπαν του Frank Herbert. Έτσι, οι δύο ηθοποιοί θα εμφανιστούν στη μεγάλη οθόνη τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά.

Η «Οδύσσεια», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Christopher Nolan, αποτελεί μια νέα κινηματογραφική ανάγνωση του ομηρικού έπους. Καθώς η Universal Pictures δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πλήρως όλους τους χαρακτήρες και τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν, αναμένονται επιπλέον ανακοινώσεις που θα εμπλουτίσουν το ήδη εξαιρετικά εντυπωσιακό καστ.

24.11.2025
24.11.2025

