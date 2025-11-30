Δεν έχει βάρη ούτε μηχανήματα: Αυτό το είδος γυμναστικής επιλέγει η Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά έχει καταφέρει να συνδυάσει την δουλειά της στη τηλεόραση με την γυμναστική, την καλή διατροφή αλλά και γενικότερα έναν τρόπο ζωής που περιστρέφεται γύρω από την ισορροπία και την ευεξία.

Το σώμα της είναι άκρως εντυπωσιακό και όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια, δεν χρειάζεται ούτε μηχανήματα, ούτε βάρη για να πετύχει το αποτέλεσμα αυτό.

Συγκεκριμένα, μέσα από ένα πρόσφατο post στο instagram της, η Ευγενία Σαμαρά έκανε γνωστό πως γυμνάζεται αποκλειστικά με το βάρος του σώματός της, κάνοντας καλλισθενική προπόνηση, ένα είδος άσκησης που στηρίζεται στη φυσική δύναμη και την ισορροπία. Τη βλέπεις να κάνει push-ups, squats, έλξεις, plank και ασκήσεις που δοκιμάζουν κάθε μυ του κορμιού της, με σωστή στάση, έλεγχο, ρυθμό και συγκέντρωση.

Η καλλισθενική δεν χρειάζεται υπερβολές αλλά συνέπεια. Βελτιώνει τη δύναμή σου, την ευλυγισία, τη στάση του σώματος και τη σταθερότητα. Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από το ίδιο σου το σώμα, και μια δόση θέλησης. Ενεργοποιείς όλους τους μυς, και παράλληλα δουλεύεις και το μυαλό σου, αφού απαιτεί συγκέντρωση και έλεγχο.

