Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»

Ο Θοδωρής Φέρρης επιστρέφει με μια ακόμη δυνατή δισκογραφική πρόταση, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι «Είπες», το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή του πορεία ως έναν από τους πιο εκφραστικούς και αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του. Με μια μπαλάντα που ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και στη δύναμη, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δίνει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο album του, συνεχίζοντας παράλληλα τις sold out εμφανίσεις του στο «Posidonio».

Το «Είπες», που διατίθεται ψηφιακά από την Panik Platinum μετά το πολυεπιτυχημένο «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα, στοιχεία που έχουν καθιερώσει τον Θοδωρή Φέρρη ως τον πιο ερωτικό καλλιτέχνη της γενιάς του και έναν από τους επιτυχημένους κι αγαπημένους ερμηνευτές.

Το «Είπες», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, μιλά για όσα ειπώθηκαν και «σημάδεψαν», με τον Θοδωρή Φέρρη -πιο εκφραστικό από ποτέ- σε μια ερμηνεία που καθηλώνει.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις πολυεπιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio», σ’ ένα σχήμα σημείο – αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

