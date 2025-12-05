MadWalk 2025 Mega
Food 05.12.2025

Gingerbread Cookie: Η συνταγή που δεν πρέπει να λείπει από τις γιορτές σου

Αρωματικά gingerbread cookies με κανέλα, τζίντζερ και γαρύφαλλο, ιδανικά για τις γιορτινές νύχτες δίπλα από το τζάκι
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και η ατμόσφαιρα γεμίζει μυρωδιές από κανέλα, γαρύφαλλο και μοσχοκάρυδο, τίποτα δεν φέρνει πιο γιορτινή διάθεση από τα κλασικά gingerbread cookies. Αυτά τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά γεμίζουν το σπίτι με ζεστές, γιορτινές μυρωδιές που θυμίζουν παιδικά Χριστούγεννα και γιορτές με οικογένεια και φίλους.

Η παρασκευή τους είναι μια δημιουργική διαδικασία που μπορείς να απολαύσεις μόνος σου ή με όλη την οικογένεια. Από την παρασκευή της ζύμης μέχρι το κόψιμο σε διάφορα σχήματα και το στόλισμα με γλάσο ή καραμέλα, τα gingerbread cookies γίνονται γρήγορα ο πρωταγωνιστής κάθε χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Υλικά για περίπου 30 μπισκότα:

  • 350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 100 γρ. ζάχαρη καστανή
  • 120 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 120 ml μέλι ή σιρόπι γλυκαντικού
  • 1 αυγό
  • 2 κουτ. γλυκού τζίντζερ σε σκόνη
  • 1 κουτ. γλυκού κανέλα
  • ½ κουτ. γλυκού γαρύφαλλο σκόνη
  • ½ κουτ. γλυκού σόδα μαγειρικής
  • 1 πρέζα αλάτι

Για το γλάσο (προαιρετικά):

  • 1 φλιτζάνι άχνη ζάχαρη
  • 2-3 κουτ. σούπας νερό ή χυμό λεμονιού
Εκτέλεση:

  • Προθέρμανε το φούρνο στους 180°C και στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα.
  • Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, τη σόδα, το αλάτι και τα μπαχαρικά.
  • Σε ξεχωριστό μπολ, χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει. Πρόσθεσε το μέλι και το αυγό και ανακάτεψε καλά.
  • Σταδιακά πρόσθεσε τα στερεά υλικά στο υγρό μείγμα μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη.
  • Άνοιξε τη ζύμη σε πάχος περίπου 0,5 εκ. και κόψε με κουπ πατ σε διάφορα χριστουγεννιάτικα σχέδια.
  • Τοποθέτησε τα μπισκότα στο ταψί και ψήσε για 10-12 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να χρυσίζουν οι άκρες. Άφησέ τα να κρυώσουν τελείως.
  • Αν θέλεις, ετοίμασε το γλάσο ανακατεύοντας την άχνη με το νερό ή λεμόνι και στόλισε τα μπισκότα όπως επιθυμείς.

