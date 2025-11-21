Food 21.11.2025

Αυτό cinnamon roll cake θα κάνει τα πρωινά σου να μυρίζουν Χριστούγεννα

Το αφράτο και ζεστό κέικ με κανέλα και κρεμώδη γλάσο που θα γεμίσει το σπίτι σου με χριστουγεννιάτικη μυρωδιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μυρωδιά της κανέλας που γεμίζει το σπίτι είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική γεύση των Χριστουγέννων. Το cinnamon roll cake συνδυάζει όλη τη ζεστασιά και την γλύκα των κλασικών ρολών κανέλας σε ένα εντυπωσιακό, αφράτο κέικ που μπορεί να σερβιριστεί σε όλη την οικογένεια. Είναι ιδανικό για πρωινό, για το γιορτινό τραπέζι ή για ένα απογευματινό σνακ με ζεστό καφέ ή τσάι, προσφέροντας την απόλυτη χριστουγεννιάτικη αίσθηση.

Το ιδιαίτερο με αυτό το κέικ είναι ότι συνδυάζει την πρακτικότητα ενός τέτοιου γλυκίσματος με τη γεύση των κλασικών cinnamon rolls. Με στρώσεις αφράτης ζύμης γεμισμένης με καστανή ζάχαρη και κανέλα, και επικάλυψη γλάσου κρέμας τυριού, γίνεται ακαταμάχητο. Η ζεστή και πλούσια γεύση του θα κλέψει τις εντυπώσεις σε κάθε τραπέζι και θα φέρει χαμόγελα στους αγαπημένους σας.

cinnamon_roll_cake
Υλικά

Για το κέικ:

  • 250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 4 αυγά
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • 1/2 κ.γ. αλάτι
  • 120 ml γάλα

Για τη γέμιση κανέλας:

  • 100 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 2 κ.γ. κανέλα σκόνη
  • 50 γρ. βούτυρο, λιωμένο
  • Για το γλάσο κρέμας τυριού:
  • 100 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου
  • 50 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου
  • 100 γρ. άχνη ζάχαρη
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
cinnamon_roll_cake
Οδηγίες

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε ένα ταψί 22×30 εκ. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα μαζί με τη βανίλια. Σε ξεχωριστό μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και το ενσωματώνουμε σταδιακά στο μείγμα βουτύρου-αυγών, εναλλάξ με το γάλα, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Για τη γέμιση κανέλας ανακατεύουμε σε μπολ την καστανή ζάχαρη με την κανέλα και το λιωμένο βούτυρο. Στη συνέχεια, απλώνουμε τη μισή ποσότητα κέικ στο ταψί, ρίχνουμε πάνω τη μισή γέμιση κανέλας και επαναλαμβάνουμε με την υπόλοιπη ζύμη και γέμιση, δημιουργώντας με ένα μαχαίρι κυκλικές κινήσεις για να σχηματιστεί το χαρακτηριστικό swirl. Ψήνουμε για 35-40 λεπτά ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή από το κέντρο του κέικ. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε το γλάσο χτυπώντας το τυρί κρέμα με το βούτυρο, τη βανίλια και την άχνη ζάχαρη μέχρι να γίνει λείο. Τέλος, απλώνουμε το γλάσο πάνω από το κέικ και σερβίρουμε ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.

