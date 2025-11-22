Streaming News 22.11.2025

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix
Η σκοτεινή πλευρά της μυστικής δράσης μέσα από τα μάτια μιας ευάλωτης πράκτορα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η νέα δανέζικη μίνι σειρά «Μυστική Πράκτορας» (The Asset), που έχει ήδη σκαρφαλώσει στο top 10 του Netflix, έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τη δύναμη των σκανδιναβικών θρίλερ. Αποτελείται από έξι επεισόδια, με κάθε ένα να βυθίζει τον θεατή όλο και περισσότερο σε μια σκοτεινή ιστορία κατασκοπίας όπου το ψυχολογικό φορτίο των ηρώων παίζει καθοριστικό ρόλο.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται η Tea Lind (Clara Dessau), μια νεαρή δόκιμος της αστυνομίας που κουβαλά τα δικά της τραύματα από το παρελθόν, καθώς παλεύει με την πρώην εξάρτησή της. Αυτή η ευαισθησία, αντί να αποτελέσει εμπόδιο, είναι ακριβώς ο λόγος που η δανέζικη υπηρεσία πληροφοριών (PET) αποφασίζει να τη χρησιμοποιήσει σε μια αποστολή υψηλού κινδύνου.

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

Διάβασε επίσης: Η ταινία The Voice of Hind Rajab θα προβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη

Η Tea παρουσιάζεται ως κοσμηματοπώλης, προκειμένου να παρεισφρήσει στον βίαιο κόσμο του Miran, ενός αδίστακτου εμπόρου κοκαΐνης. Στόχος της είναι να πλησιάσει την Ashley (Maria Cordsen), τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του Miran και ζει παγιδευμένη σε έναν κύκλο φόβου, εξάρτησης και κακοποίησης. Η αποστολή της Tea απαιτεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ashley και να συλλέξει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

Όμως όσο οι δύο γυναίκες έρχονται πιο κοντά, η Tea αρχίζει να βλέπει την Ashley όχι ως «πηγή» αλλά ως άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Η συναισθηματική αυτή εμπλοκή οδηγεί τη Tea σε μια εσωτερική σύγκρουση: να συνεχίσει την αποστολή της, προδίδοντας την εμπιστοσύνη της Ashley, ή να ρισκάρει την καριέρα – ακόμη και τη ζωή της – για να την προστατεύσει.

Η σειρά φωτίζει με εντυπωσιακό τρόπο το ψυχικό βάρος της διπλής ζωής ενός πράκτορα και το κόστος που μπορεί να έχει η κατασκοπεία όταν η αποστολή συναντά την ηθική, και όταν η επιβίωση συγκρούεται με το συναίσθημα.

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Μυστική Πράκτορας νέες σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό cinnamon roll cake θα κάνει τα πρωινά σου να μυρίζουν Χριστούγεννα

Αυτό cinnamon roll cake θα κάνει τα πρωινά σου να μυρίζουν Χριστούγεννα

21.11.2025
Επόμενο
Το μικρό μυστικό για πιο γεμάτα και ενυδατωμένα χείλη χωρίς lip filler

Το μικρό μυστικό για πιο γεμάτα και ενυδατωμένα χείλη χωρίς lip filler

22.11.2025

Δες επίσης

Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter
Cinema

Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter

21.11.2025
Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή
Cinema

Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

21.11.2025
Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United
Cinema

Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United

21.11.2025
Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3
Cinema

Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3

20.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)

20.11.2025
Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία
Corporate News

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

20.11.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

20.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία

20.11.2025
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;
Cinema

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου