Η Τάμτα σε μια μοναδική live εμπειρία στο Smut Athens

Η Τάμτα, επιστρέφει την Κυριακή 14.12, στις 20:00, στο Smut Athens, για μια τελευταία live εμφάνιση για το 2025
Mad.gr

Το rebranding της Τάμτα που ξεκίνησε με την κυκλοφορία της ολοκληρωμένης δισκογραφικής της δουλειάς με τίτλο «Identity Crisis», δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί και στις live εμφανίσεις της στο Smut Athens, που ξεκίνησαν  περίπου δύο χρόνια πριν και ανατρέψαν τα δεδομένα της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας. Η Τάμτα, υπηρετώντας το νέο καλλιτεχνικό της όραμα, μετέτρεψε το Smut Athens, ένα queer underground techno club, στην Πλατεία Βάθης, σε ένα meeting point για όλες τις ηλικίες, όπου η εναλλακτική ποπ μουσική έχει επιτέλους τον χώρο που της αναλογεί στην Αθήνα. Το show ξεκινάει με DJ στα decks. Το opening DJ act έχει αναλάβει ο qasbah, προετοιμάζοντας το κλίμα με ένα μοναδικό ηλεκτρονικό set. Το κλίμα ζεσταίνεται και ο κόσμος σχηματίζει τεράστια ουρά για να εισέλθει στο club.

Μετά το ηλεκτρονικό DJ set, η Τάμτα, βρίσκεται επί σκηνής, μαζί με τους μουσικούς και τους περφόρμερ της και ξεκινάει να ερμηνεύει τραγούδια από τις τελευταίες γραφικές τις δουλειές. Η ατμόσφαιρα, άλλοτε σχεδόν μυστικιστική και άλλοτε χαοτική, με μουσικές εναλλαγές και εκρήξεις ενέργειας, κάνουν τους θεατές να μην μπορούν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τη σκηνή. Ο χρόνος χάνει την κανονική του ροή, τα stage αλλάζουν και οι performers αλλά και ο καλλιτέχνης βρίσκονται ανάμεσα στο κοινό.

Ξαφνικά διάλειμμα… Αμέσως μετά το ολιγόλεπτο διάλειμμα η Τάμτα επιστρέφει σκηνής και ξεκινάει να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εικοσάχρονης καριέρας της. Το κλίμα αλλάζει, η απόσταση με το κοινό εκμηδενίζεται και μετά από 2 h live μουσικής η Τάμτα δίνει τα σκήπτρα στο closing DJ set που ανεβάζει ακόμα παραπάνω τα bpm.
Η κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί γύρω από τις εμφανίσεις της Τάμτα στο Smut αποδεικνύει την ανάγκη για ένα μη mainstream και ταυτόχρονα συμπεριληπτικό χώρο όπου τόσο ο καλλιτέχνης όσο και οι θαμώνες μπορούν να εκφραστούν απερίφραστα, να είναι πραγματικά ο εαυτος τους χωρίς ενδιάμεσες παρεμβολές όπως μια οθόνη.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 20:00, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να απολαύσουμε την μουσική παράσταση της Τάμτα, αφού το 2026, θα επανέλθει με εντελώς διαφορετικό set up και μουσικό set στον ίδιο χώρο. 

Το live θα πλαισιωθεί μουσικά από ένα δυνατό δίδυμο στα decks. Το opening DJ act έχει αναλάβει ο qasbah, προετοιμάζοντας το κλίμα με ένα μοναδικό ηλεκτρονικό set, ενώ το closing DJ act του PJ Mugiwara υπόσχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με εκρηκτική ενέργεια.

