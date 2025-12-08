O Kira May Cry σπάει τα σύνορα με εμβληματική ευρωπαϊκή συνεργασία

Μια μοναδική και σπουδαία διάκριση σημειώνει ο Kira May Cry, καθώς συμμετέχει με 2 τραγούδια στο νέο άλμπουμ «DEF JAM WORLD TOUR: WARSAW»! Ανάμεσα τους είναι και το κομμάτι που ο Έλληνας τραγουδιστής ενώνει τη φωνή του με την Πολωνή Julia Pośnik και τον Τσέχο Ben Cristovao σε μια εκρηκτική συνεργασία για το single «Late Night».

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι το «Late Night» βρίσκεται πλέον σε 9 επίσημες editorial playlists του Spotify σε όλη την Ευρώπη, ένα από τα πιο δυνατά international επιτεύγματα της χρονιάς για κυκλοφορία με τη συμμετοχή Έλληνα καλλιτέχνη.

Το «Late Night» γεννήθηκε μέσα από ένα δημιουργικό creative camp στη Βαρσοβία, και το τραγούδι αποτυπώνει την ενέργεια, την ελευθερία και τον παλμό της νύχτας, ορίζοντας τον ήχο της παγκόσμιας δημιουργικής ανταλλαγής της Def Jam, η οποία αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και θρυλικές δισκογραφικές εταιρίες, πρωτοπόρος της RnB και hip hop σκηνής. Το τραγούδι και ολόκληρο το EP διοχετεύουν πολιτισμική σύμπνοια και genre-fluid ιδέες, αναμεμειγμένες με late-night ενέργεια, ακολουθώντας τους προηγούμενους σταθμούς του World Tour (Παρίσι, Γιοχάνεσμπουργκ, Βουκουρέστι, Βερολίνο.

Το τραγούδι συνοδεύεται και από το επίσημο music video του, ένα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό clip γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Τσεχία, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της κυκλοφορίας.

Ο Kira May Cry με την edgy, left-of-center φωνητική παρουσία του προσθέτει μια τη νότα που χρειάζεται στο «Late Night» σε διεθνείς συνεργασίες όπως το «Late Night». H Julia Pośnik αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της Πολωνίας με την ίδια να έχει φτάσει στην κορυφή του Poland Viral 50 στο Spotify. Ο Ben Cristovao είναι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους σύγχρονους pop/urban καλλιτέχνες της Τσεχίας, που ξεχώρισε στο Česko Slovenská SuperStar και έκτοτε αποτελεί σταθερή αξία στη μουσική σκηνή της χώρας. Εκπροσώπησε την Τσεχία στη Eurovision 2021 με το “Omaga”, ενώ μάλιστα έχει πραγματοποιήσει sold out εμφάνιση σε 30.000 άτομα στην Πράγα τον προηγούμενο μήνα.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://juliaposnikxkiramaycryxbencristovao.lnk.to/LateNightGREPR