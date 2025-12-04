MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Corporate News 04.12.2025

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Την Δευτέρα η μεγάλη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού διοργανώνοντας μεγάλη εορταστική εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 10:00 – 14:00.
Mad.gr

Κεντρικό θέμα: «Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού». Στην ξεχωριστή εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν 370 μαθητές από σχολεία της Αττικής.

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, εθελοντές και προσωπικό του Ε.Ε.Σ. από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών – Διασωστών, Νεότητας) θα ενημερώσουν μικρούς και μεγάλους για το πολυσχιδές έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια τα παιδιά θα γνωρίσουν τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, τις οποίες πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ε.Ε.Σ. από το 1877 μέχρι σήμερα. Η μεγάλη εορταστική εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα περιλαμβάνει μουσική, χορό και πολλές άλλες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Σημειώνεται ότι, στον χώρο θα υπάρχει μεγάλη έκθεση εξοπλισμού του Ε.Ε.Σ., όπου οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους «Ήρωες της διπλανής πόρτας», τους ακούραστους εθελοντές του Ε.Ε.Σ., προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο τους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Βοηθειών για τους τετράποδους φίλους μας από εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ, ενώ κοινωνικοί λειτουργοί – ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ελληνικός ερυθρός σταυρός ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

04.12.2025
Επόμενο
Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

04.12.2025

Δες επίσης

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»
Corporate News

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

03.12.2025
Κίνδυνος – θάνατος για τους νέους οι αυξανόμενες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges)
Corporate News

Κίνδυνος – θάνατος για τους νέους οι αυξανόμενες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges)

02.12.2025
Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία
Corporate News

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

20.11.2025
Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου
Corporate News

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

20.11.2025
Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας
Corporate News

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Βροχές και Καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά της Χώρας

20.11.2025
Ο Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερα από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη σε όλη την Ελλάδα
Corporate News

Ο Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερα από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη σε όλη την Ελλάδα

19.11.2025
Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας
Corporate News

Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας

19.11.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος

10.11.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…

31.10.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες