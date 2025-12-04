MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 04.12.2025

Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

metallic_sneakers
Τα metallic sneakers είναι η πιο στιλάτη και άνετη τάση των γιορτών για να δώσεις λάμψη σε κάθε σου εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους η ανάγκη να προσθέσουμε λίγη παραπάνω μαγεία στα καθημερινά μας looks. Αν θέλεις κάτι που να δίνει στο στιλ σου λάμψη χωρίς υπερβολές, τα metallic sneakers είναι η πιο trendy και ταυτόχρονα άνετη τάση της σεζόν. Μεταλλικές αποχρώσεις όπως ασημί, χρυσό και μπρονζέ χαρίζουν αμέσως μια γιορτινή ενέργεια, μετατρέποντας ακόμα και το πιο απλό outfit σε statement.

Από τις βόλτες στο κέντρο μέχρι τα γιορτινά τραπέζια και τις βραδινές εξόδους, λειτουργούν σαν το κομμάτι-κλειδί που φέρνει αυτή τη μικρή δόση glam χωρίς να θυσιάζει καθόλου την άνεση. Το metallic trend έχει ήδη κυριαρχήσει σε τσάντες και jackets, αλλά τώρα περνάει στα παπούτσια και υπόσχεται να γίνει ο πρωταγωνιστής των γιορτινών looks μας, με έναν τρόπο που είναι απλός, ευέλικτος και εντυπωσιακός.

metallic_sneakers
https://www.instagram.com/lirisaw/

Διάβασε επίσης: Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου

Αυτό που τα κάνει τόσο ξεχωριστά είναι ότι αποτελούν statement κομμάτι ενώ ταυτόχρονα ταιριάζουν σχεδόν με τα πάντα. Οι μεταλλικές αποχρώσεις δένουν άψογα με κάθε χρώμα και pattern, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται σκόπιμο αλλά χωρίς προσπάθεια. Από γιορτινές βόλτες στην πόλη και brunch με φίλους μέχρι casual βραδινές εξόδους, τα metallic sneakers είναι η πιο άνετη και κομψή επιλογή που μπορείς να κάνεις.

Η ομορφιά τους είναι ότι ανοίγουν αμέτρητους δρόμους styling. Συνδύασέ τα με τζιν και cozy πουλόβερ, με παντελόνι φόρμας και oversized πουκάμισο ή με maxi φόρεμα για ένα παιχνιδιάρικο, glam vibe. Το ασημί λειτουργεί τέλεια με μαύρο, λευκό ή γκρι, ενώ το χρυσό και ο μπρούντζος δένουν υπέροχα με κόκκινες, πράσινες ή μαύρες αποχρώσεις, ιδανικά για τις γιορτές. Μην φοβάσαι να αναμείξεις μέταλλα, τα ασημί sneakers με τα χρυσά κοσμήματα δημιουργούν ένα σύγχρονο και eye-catching στιλιστικό αποτέλεσμα που θα κάνει κάθε σου εμφάνιση να ξεχωρίσει.

Coach

coach_metallic_sneakers

Puma

puma_metallic_sneakers

Steve Madden

steve_madden

Guess

guess_metallic_papoutsia

adidas

adidas_metallic_sneakers

New Balance

new_balance_metallic_sneakers

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trend MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Την Δευτέρα η μεγάλη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στην Πλατεία Συντάγματος

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Την Δευτέρα η μεγάλη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στην Πλατεία Συντάγματος

04.12.2025
Επόμενο
Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

04.12.2025

Δες επίσης

Τα frosted berry νύχια είναι η ιδανική εναλλακτική στο γιορτινό μανικιούρ
Beauty

Τα frosted berry νύχια είναι η ιδανική εναλλακτική στο γιορτινό μανικιούρ

04.12.2025
Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου
Fashion

Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου

04.12.2025
Τα 3+1 ζώδια που θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με γεμάτο πορτοφόλι
Life

Τα 3+1 ζώδια που θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με γεμάτο πορτοφόλι

04.12.2025
Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τον γάμο και βλέπει τον χωρισμό ως νέα αρχή
Life

Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τον γάμο και βλέπει τον χωρισμό ως νέα αρχή

03.12.2025
Αυτά έξυπνα DIY tricks θα κάνουν το σπίτι σου να μυρίζει σαν το πιο γλυκό μπισκοτόσπιτο
Life

Αυτά έξυπνα DIY tricks θα κάνουν το σπίτι σου να μυρίζει σαν το πιο γλυκό μπισκοτόσπιτο

03.12.2025
Αν φας αυτά τα 7 φρούτα πριν τον ύπνο θα κοιμηθείς σαν πουλάκι
Beauty

Αν φας αυτά τα 7 φρούτα πριν τον ύπνο θα κοιμηθείς σαν πουλάκι

03.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση

03.12.2025
Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς
Beauty

Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς

03.12.2025
Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο
Fashion

Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες