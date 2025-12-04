MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 04.12.2025

Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου

tsantes_trend
Η φετινή σεζόν φέρνει τσάντες που συνδυάζουν στιλ και λειτουργικότητα, μεταμορφώνοντας ακόμα και το πιο απλό look σε statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας μπορεί να είναι γκρίζος και να σε πνίγει με στρώσεις ρούχων, αλλά η σωστή τσάντα έχει πάντα τη μαγική ικανότητα να φωτίσει ακόμα και το πιο απλό look. Από παιχνιδιάρικα prints μέχρι statement λεπτομέρειες, αυτή τη σεζόν οι τσάντες δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι οι πρωταγωνίστριες κάθε outfit.

Αν θέλεις να δώσεις φρεσκάδα στη χειμερινή γκαρνταρόμπα χωρίς να κάνεις ολική ανανέωση, η λύση είναι απλή. Διάλεξε μια τσάντα που ξεχωρίζει. Από τις cute Bambi εκδοχές και τις σοφιστικέ top-handle, μέχρι τις σουέτ υφές που προσθέτουν πολυτελές twist, υπάρχει ένα σχέδιο για κάθε διάθεση και στιλ. Η φετινή τάση στις τσάντες παίζει με υφές, χρώματα και σχήματα, κάνοντας κάθε χειμερινό outfit να μοιάζει πιο παιχνιδιάρικο και κομψό ταυτόχρονα.

tsantes

Διάβασε επίσης: Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

Σοκολατί

Το σοκολατί επιστρέφει με δυναμισμό αυτή τη σεζόν, φέρνοντας μαζί του ζεστασιά και κομψότητα που δίνει μια φρέσκια εναλλακτική στο κλασικό μαύρο. Μια τσάντα σε αυτή την απόχρωση γίνεται το ιδανικό αξεσουάρ που συνδυάζεται εύκολα με κάθε look, χαρίζοντας επιπλέον πόντους στιλ.

kafe_tsanta
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

Cargo τσάντες

Με εξωτερικές θήκες και πολλαπλές επιλογές για να οργανώσεις τα απαραίτητα σου, οι cargo τσάντες συνδυάζουν στιλ και λειτουργικότητα. Ιδανικές για όσες δεν θέλουν να θυσιάσουν την άνεση ούτε την αισθητική τους.

cargo_tsanta
https://www.instagram.com/aeststudios/

Bambi print

Το bambi print προσθέτει μια δόση fun στις εμφανίσεις, χωρίς να είναι υπερβολικό. Αυτές οι τσάντες είναι η απόλυτη τάση για όσες αγαπούν τα παιχνιδιάρικα αλλά στιλάτα αξεσουάρ.

bambi_tsanta
https://www.instagram.com/atpatelier/

Σουέτ υφές

Το σουέτ δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του και φέτος επιστρέφει σε ουδέτερους αλλά και πιο έντονους τόνους. Συνδυάζεται ιδανικά με δερμάτινες ή faux γούνινες λεπτομέρειες, για να δημιουργήσει ένα cozy αλλά κομψό αποτέλεσμα.

suede_tsanta
https://www.instagram.com/christina_stougaard/

Διάβασε επίσης: Αν φοράς αυτά τα παλτό, όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω σου

Δες κι αυτό…

