MadWalk 2025 by Three Cents
Beauty 04.12.2025

Τα frosted berry νύχια είναι η ιδανική εναλλακτική στο γιορτινό μανικιούρ

berry_manicure
Κάνε τα νύχια σου να κλέβουν την παράσταση με το frosted berry μανικιούρ, την απόλυτη τάση για την περίοδο των γιορτών
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του τη γοητεία των σκούρων αποχρώσεων και την ανάγκη για cozy, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά looks. Στον κόσμο του μανικιούρ, οι berry αποχρώσεις αποδεικνύονται ιδανικές για τη σεζόν. Τα κόκκινα, ρόδινα και μωβ χρώματα θυμίζουν ζουμερά φρούτα, προσφέροντας ένα παιχνιδιάρικο αλλά ταυτόχρονα κομψό αποτέλεσμα. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην κλασική γυαλάδα. Τα frosted και chrome εφέ προσθέτουν μια δόση λάμψης που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο απλό σχέδιο.

Οι berry αποχρώσεις είναι ευέλικτες και κολακεύουν κάθε τόνο επιδερμίδας, ενώ η μεταλλική ή η γυαλιστερή υφή τους φέρνει στο νου φρούτα με ζάχαρη και festive διάθεση. Από το σκούρο μούρο μέχρι το βατόμουρο και το δαμάσκηνο, οι επιλογές είναι αμέτρητες, προσφέροντας ευκαιρίες για να παίξετε με layering, ombré ή subtle shimmer για ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.

moura_nixia
https://www.instagram.com/nailsby.hails/

Διάβασε επίσης: Το απλό trick με το ρουζ για ανασηκωμένα ζυγωματικά που λατρεύουν οι makeup artists

Frosted berry

Η frosted berry απόχρωση δημιουργείται με μια ειδική τεχνική με χρώμιο που δίνει στα νύχια βάθος και λαμπερό φινίρισμα. Το έντονο χρώμα μούρου συνδυάζεται με μια απαλή, σχεδόν ζαχαρωτή λάμψη, που θυμίζει λεπτό στρώμα παγωμένης ζάχαρης.

berry_nails
https://www.instagram.com/polished.bylauren/

Cranberry

Μια διαφορετική εκδοχή του frosted berry είναι το cranberry chrome, που προσφέρει έντονο χρώμα χωρίς υπερβολική λάμψη. Η διακριτική γυαλάδα και τα pearl accents δημιουργούν μια αίσθηση γλυκύτητας και σοφιστικέ ύφους ταυτόχρονα, για ένα αποτέλεσμα που θυμίζει ζαχαρωμένα κράνμπερι.

cranberry_nixia
https://www.instagram.com/sansungnails/

Mixed Berry Ombré

Το mixed berry ombré συνδυάζει βατόμουρα και σμέουρα σε ένα αλμυρό-γλυκό gradation, προσφέροντας ένα παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα που θυμίζει ένα χέρι γεμάτο φρέσκα, ζουμερά φρούτα.

moura
https://www.instagram.com/disseynails/

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς

Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου

Θες να ανανεώσεις τα χειμερινά σου outfits; Τότε αυτές οι 4 τσάντες πρέπει να μπουν στο shopping list σου

04.12.2025
Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer

Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer

04.12.2025

