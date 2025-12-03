Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης

Η υπόθεση ξαναέρχεται στο προσκήνιο δέκα χρόνια μετά, με τον καλλιτέχνη να επιμένει στην αθωότητά του

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη ότι ο Andy Nicolas, συμμετέχων στον φετινό τελικό της Ελλάδας στη Eurovision, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό μίας Νορβηγής τουρίστριας στη Ρόδο, το 2017.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συναίνεσή της, παρουσία και ενός ακόμη ατόμου, σερβιτόρου νυχτερινού κέντρου.

Σε δηλώσεις του μέσα από τα κρατητήρια, ο καλλιτέχνης μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε», αναφέροντας ότι η συνάντηση με την κοπέλα ήταν αμοιβαία συναινετική. Περιέγραψε τις συνθήκες της βραδιάς, εξηγώντας πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή βία και ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να εκφράσει η γυναίκα κάποια αντίθεση. Ο Andy Nicolas τόνισε ότι η υπόθεση προέκυψε χρόνια μετά, ενώ η γυναίκα είχε ήδη επιστρέψει στη χώρα της και είχε αποζημιωθεί με 30.000 ευρώ. Ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο και, αν χρειαστεί, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ο Andy Nicolas είναι γνωστός για συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Ελένη Φουρέιρα, η Έλενα Παπαρίζου και ο Claydee. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι υπήρξε άπιστος στην πρώην σύζυγό του και πως μεγάλωνε τα παιδιά της από προηγούμενο γάμο. Η υπόθεση πρόκειται να επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, ενώ ο Andy Nicolas ελπίζει σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την επανεκδίκαση, προκειμένου να συνεχίσει να υπερασπίζεται την αθωότητά του.

