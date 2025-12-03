MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 03.12.2025

Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video

Η Jennifer Lopez δημοσίευσε υλικό από την εμφάνισή της στο World Pride για να προωθήσει το νέο της πρόγραμμα «Up All Night Live» στο Caesars Palace
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lopez προετοιμάζει το κοινό της για την επιστροφή της στη σκηνή του Λας Βέγκας δημοσιεύοντας στο Instagram ένα εντυπωσιακό βίντεο από την εμφάνισή της στο World Pride Music Festival στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Ιούνιο. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται να χορεύει φορώντας ένα σουτιέν και στρινγκ με καλσόν σε χρώμα nude από το σχεδιαστικό δίδυμο The Blonds. Η εμφάνιση αναδεικνύει τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της, οι οποίοι τονίζονται ακόμη περισσότερο μέσα από τις έντονες χορευτικές κινήσεις της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Jennifer Lopez έγραψε «Θα σας δω αυτόν τον μήνα στο The JLo Show στο Λας Βέγκας. Ποιο τραγούδι θέλετε να παίξω» καλώντας με αυτόν τον τρόπο τους θαυμαστές της στις επικείμενες ζωντανές εμφανίσεις της. Τα σχόλια που ακολούθησαν εξήραν τη φυσική της κατάσταση με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lopez ανακοίνωσε τη residency της στο Λας Βέγκας λίγο μετά τη διοργάνωση των American Music Awards του 2025 τα οποία και παρουσίασε. Στην ανακοίνωσή της έγραψε «Σας έχω μια έκπληξη. Επιστρέφω με μια residency στο Λας Βέγκας» αποκαλύπτοντας το νέο της πρόγραμμα «Up All Night Live» που θα παρουσιαστεί στο Colosseum του Caesars Palace. Οι πρώτες εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 30 και 31 Δεκεμβρίου καθώς και στις 2 και 3 Ιανουαρίου ενώ για τον Μάρτιο του 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί οκτώ επιπλέον συναυλίες.

Η επιστροφή της Jennifer Lopez στη σκηνή του Λας Βέγκας δημιουργεί υψηλές προσδοκίες καθώς η καλλιτέχνιδα συνεχίζει να συνδυάζει μια αδιαμφισβήτητη σκηνική δυναμική με εντυπωσιακές παραγωγές και εμφανίσεις που συχνά γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

