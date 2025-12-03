Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories

Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και όπως κάθε χρόνο, φέρνει μαζί του όλη τη μουσική σου χρονιά σε ένα χρωματιστό, διασκεδαστικό και απόλυτα προσωπικό slideshow. Ξέχνα τα βαρετά στατιστικά και τα νούμερα που δεν λένε πολλά από μόνα τους. Το Wrapped φέτος μοιάζει με μια μικρή γιορτή για την ψυχή σου, όπου κάθε τραγούδι που έπαιζες ξανά και ξανά, κάθε καλλιτέχνης που κυριάρχησε στις ακροάσεις σου και κάθε είδος που σε χαρακτήρισε, αποκτά τη δική του ιστορία. Και ναι, μπορείς να δεις πόσο cool ή πόσο cringe ήσουν φέτος, όλα μέσα από ένα κομψό και παιχνιδιάρικο slideshow που κρατά λίγα λεπτά αλλά αφήνει μεγάλη εντύπωση.

Φέτος, οι παγκόσμιοι σταρ σάρωσαν τα charts. Ο Bad Bunny έγινε ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης παγκοσμίως με πάνω από 19,8 δισεκατομμύρια streams ενώ το album του Debí Tirar Más Fotos αναδείχθηκε το μεγαλύτερο της χρονιάς, φέρνοντας τον κατευθείαν στην επόμενη Super Bowl εμφάνιση. Όσο για την Ελλάδα, εδώ ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης φαίνεται να είναι ο Toquel, ενώ αυτός που κατακτά την πρώτη θέση στην ελληνική ραπ σκηνή, σύμφωνα με το Spotify Wrapped 2025 είναι ο Bloody Hawk.

Πέρυσι, την κορυφή κατείχε η Taylor Swift με 28,21 δισεκατομμύρια streams, ακολουθούμενη από τον Weeknd με 13,27 δισεκατομμύρια, τον Drake με 12,11 δισεκατομμύρια, τον Bad Bunny με 12,08 δισεκατομμύρια και την Billie Eilish με 12 δισεκατομμύρια.

Το καλύτερο είναι ότι το Spotify Wrapped δεν σε αφήνει απλά να κοιτάξεις πίσω, αλλά σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μπορείς να δεις αν είσαι από τους πιο φανατικούς θαυμαστές των αγαπημένων σου καλλιτεχνών, να συγκρίνεις τις επιλογές σου με φίλους και με το υπόλοιπο κοινό, και φυσικά να μοιραστείς τα αποτελέσματα στα social media για λίγο έξτρα fun.

Είναι μια μικρή δόση μουσικής μαγείας που συνδυάζει nostalgia, trends και λίγη δόση αστείας αυτογνωσίας, γιατί ποιος δεν θέλει να δει πόσο obsessed ήταν με εκείνο το τραγούδι που έπαιζε κάθε μέρα ή ποιο τραγούδι σε έκανε να νιώσεις σαν σταρ; Το Spotify Wrapped 2025 είναι η καλύτερη αφορμή να θυμηθείς όλα τα soundtrack της χρονιάς σου και να γελάσεις με τα δικά σου μουσικά «έπη».

