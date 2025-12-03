MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 03.12.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση

evangelia_madwalk
Από Adele για τις καρδιές που πληγώθηκαν, μέχρι Beyoncé για δυναμικά nights, η Evangelia μοιράζεται το προσωπικό της playlist
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Καθώς προετοιμαζόταν για την εμφάνισή της στο MadWalk, η Evangelia βρέθηκε στο μικρόφωνο της fashion icon Αθηνάς Κλήμη, η οποία της έθεσε τις πιο μουσικές ερωτήσεις, ζητώντας της να επιλέξει τραγούδια για κάθε περίσταση.

evangelia
Photo: Akim Tsatsoulis

Στην κατηγορία που αφορούσε τη μουσική πρέπει να ακούει κανείς για να αφήσει πίσω του μια πρώην σχέση, η απάντησή της ήταν άμεση και χωρίς δέυτερη σκέψη: «Adele, για να μπορέσεις να κλάψεις και να φύγουν όλα». Αντίθετα, όταν πρόκειται για ένα δυναμικό night-out η θρμοκρασία πρέπει να ανέβει και γι’ αυτό τα ηχεία παίζουν αυστηρά Beyonce.

Βέβαια, το πρώι θέλει ηρεμία, γαλήνη και μόνο θετική ενέργεια την οποία μπορεί να προσφέρει μόνο ο Bob Marley: «Θα πω Bob Marley γιατί θέλω να ξεκινήσει χαλαρά και ωραία η μέρα με good vibes». Όταν όμως βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή θα βάλει πάντα κάτι που θα της ανεβάσει την ψυχολογία στα ύψη: «Πριν ανέβω στη σκηνή θα ακούσω το All i do is win, ακόμα και τώρα αυτό θα βάλω».

Για το καθάρισμα του σπιτιού, η Dua Lipa είναι η μοναδική επιλογή στο playlist της, καθώς θα κάνει τις καθημερινές δουλείες να μοιάζουν με την πιο διασκεδαστική συνήθεια. Τέλος, όταν φτιάχνει σπανακόπιτα, μια playlist με τίτλο ‘ελληνική ταβέρνα’ είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση.

