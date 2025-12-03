Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

Από casual street looks μέχρι elegant εμφανίσεις, η ζακέτα γίνεται το βασικό κομμάτι που δεν πρέπει να λείπει φέτος από τη γκαρνταρόμπα σου

Αν και η λέξη «ζακέτα» δεν προκαλεί πάντα ενθουσιασμό, το διαχρονικό αυτό κομμάτι της γκαρνταρόμπας επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μέχρι τα καθημερινά μας outfits, αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι τόσο κομψή όσο και πρακτική.

Το πιο ενδιαφέρον είναι η πολυμορφικότητα του κομματιού. Μπορεί να φορεθεί με φούστες A-line για πιο θηλυκή εμφάνιση ή με χαμηλοκάβαλα τζιν για casual urban style. Τα πιο σοφιστικέ σχέδια αναδεικνύουν την πρακτικότητα και τη διαχρονικότητά της, καθιστώντας την απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας κάθε fashionista. Οι επιλογές χρωμάτων φέτος είναι επίσης βασικό στοιχείο. Το λαδί, το καφέ και το μπορντό αποτελούν τις κορυφαίες τάσεις που θα ανανεώσουν το look σου.

Εκτός από τις κλασικές εκδοχές με κουμπιά, φέτος βλέπουμε και πολλές oversized γραμμές με statement μανίκια, cropped κοψίματα που δένουν με ενσωματωμένη ζώνη, αλλά και πλεκτά με patterns ή 3D υφές που προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα κομμάτια μπορούν να συνδυαστούν τόσο με minimal, όσο και με bold outfits, καθιστώντας τη ζακέτα ένα κομμάτι που παίζει με το στιλ και αναδεικνύει την προσωπικότητα.

Ακόμη, αποτελούν την τέλεια λύση για layering, ιδανικές για τις μεταβατικές θερμοκρασίες του φθινοπώρου και τα κρύα χειμωνιάτικα πρωινά. Ένα απλό T-shirt, ένα τζιν και η σωστή ζακέτα μπορούν να δημιουργήσουν ένα effortless chic look, ενώ για πιο formal εμφανίσεις, ένα πλεκτό σύνολο με φούστα ή tailored παντελόνι μπορεί να απογειώσει την ημέρα σου. Φέτος, η ζακέτα δεν είναι απλώς basic, είναι το key piece που αξίζει να επενδύσεις.

5 σχέδια για να αγοράσεις

Zara

Funky Buddah

Mango

Benetton

Marks & Spencers

