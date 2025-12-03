Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της

Η Sabrina Carpenter καταγγέλλει ως «κακόβουλο και αηδιαστικό» το βίντεο της διοίκησης Trump που χρησιμοποιεί το τραγούδι της «Juno»

Η Sabrina Carpenter ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει άμεσα τη χρήση της μουσικής της, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο της διοίκησης του Donald Trump στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιλάμβανε το τραγούδι της «Juno». Το βίντεο είχε αναρτηθεί τη Δευτέρα και παρουσίαζε ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων να καταδιώκουν και να συλλαμβάνουν πολίτες, ενώ περαστικοί κατέγραφαν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η συνοδευτική λεζάντα του βίντεο έγραφε «Have you ever tried this one? Bye bye» και συνοδευόταν από emoticons, παραπέμποντας στους στίχους της επιτυχίας του 2024. Η Sabrina Carpenter αντέδρασε δημόσια, γράφοντας στην πλατφόρμα X «Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό» και υπογραμμίζοντας «Να μη με εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας».

Η Sabrina Carpenter, η οποία έχει βραβευτεί με Grammy, προστίθεται σε μια μακρά σειρά καλλιτεχνών που έχουν ζητήσει από τον Donald Trump να μην χρησιμοποιεί τη μουσική τους. Στη λίστα περιλαμβάνονται περισσότεροι από 20 μουσικοί, ανάμεσά τους ο Neil Young και οι The Rolling Stones.

Ο Donald Trump διατηρεί εξαιρετικά ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα επικοινωνίας του συχνά δημοσιεύει σύντομα βίντεο με δημοφιλή τραγούδια, επιδιώκοντας να αναδείξει τις προσπάθειες του προέδρου να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

