MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 03.12.2025

Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της

Η Sabrina Carpenter καταγγέλλει ως «κακόβουλο και αηδιαστικό» το βίντεο της διοίκησης Trump που χρησιμοποιεί το τραγούδι της «Juno»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει άμεσα τη χρήση της μουσικής της, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο της διοίκησης του Donald Trump στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιλάμβανε το τραγούδι της «Juno». Το βίντεο είχε αναρτηθεί τη Δευτέρα και παρουσίαζε ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων να καταδιώκουν και να συλλαμβάνουν πολίτες, ενώ περαστικοί κατέγραφαν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η συνοδευτική λεζάντα του βίντεο έγραφε «Have you ever tried this one? Bye bye» και συνοδευόταν από emoticons, παραπέμποντας στους στίχους της επιτυχίας του 2024. Η Sabrina Carpenter αντέδρασε δημόσια, γράφοντας στην πλατφόρμα X «Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό» και υπογραμμίζοντας «Να μη με εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας».

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter σε φαντασμαγορικό μιούζικαλ εμπνευσμένο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων

Η Sabrina Carpenter, η οποία έχει βραβευτεί με Grammy, προστίθεται σε μια μακρά σειρά καλλιτεχνών που έχουν ζητήσει από τον Donald Trump να μην χρησιμοποιεί τη μουσική τους. Στη λίστα περιλαμβάνονται περισσότεροι από 20 μουσικοί, ανάμεσά τους ο Neil Young και οι The Rolling Stones.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Ο Donald Trump διατηρεί εξαιρετικά ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα επικοινωνίας του συχνά δημοσιεύει σύντομα βίντεο με δημοφιλή τραγούδια, επιδιώκοντας να αναδείξει τις προσπάθειες του προέδρου να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Donald Trump Juno Sabrina Carpenter ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

03.12.2025
Επόμενο
Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

03.12.2025

Δες επίσης

Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της
Μουσικά Νέα

Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

03.12.2025
Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts
Μουσικά Νέα

Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

03.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

03.12.2025
Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση
Μουσική

Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση

03.12.2025
Η Daphne Lawrence παρουσιάζει το video clip για το τραγούδι «Γάτα» με πρωταγωνίστρια τη γάτα της
Videoclips

Η Daphne Lawrence παρουσιάζει το video clip για το τραγούδι «Γάτα» με πρωταγωνίστρια τη γάτα της

03.12.2025
Ο Diddy ζητά από το Netflix να αποσύρει τη σειρά του 50 Cent
Μουσικά Νέα

Ο Diddy ζητά από το Netflix να αποσύρει τη σειρά του 50 Cent

03.12.2025
O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα
Μουσικά Νέα

O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

02.12.2025
Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

02.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»

02.12.2025
ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες