Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

Η Amazon Prime Video ανακοίνωσε την πρεμιέρα της νέας πρωτότυπης σειράς Malice, η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 14 Νοεμβρίου 2025.
Η σειρά, μια δραματική – μυστηριώδης παραγωγή βρετανικών προδιαγραφών, ξεχωρίζει για την υψηλή κινηματογράφηση, το εντυπωσιακό καστ και τα καθηλωτικά τοπία της Ελλάδας.

Ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, από τις 7 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2024, με το νησί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οπτική ταυτότητα της σειράς. Το συνεργείο των περίπου 250 ατόμων εργάστηκε σε πολλές τοποθεσίες της Πάρου, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο Δήμος Πάρου.

Η σειρά Malice αφηγείται μια ιστορία γεμάτη ένταση, μυστήριο και συναισθηματική δύναμη, αξιοποιώντας τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου για να ενισχύσει τη δραματουργία και την ατμόσφαιρα της σειράς.

Φωτο: Amazon.com/www.primevideo.com

