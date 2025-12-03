Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

Η Millie Bobby Brown μπορεί να ανήκει πλέον στην κατηγορία των νεότερων εκατομμυριούχων του Χόλιγουντ αλλά, όπως η ίδια παραδέχεται, εξακολουθεί να διατηρεί ένα έντονα συγκρατημένο οικονομικό προφίλ. Η 21χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Eleven στη σειρά «Stranger Things», έχει συγκεντρώσει εκτιμώμενη περιουσία 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο δηλώνει ότι παραμένει εξαιρετικά προσεκτική με τα προσωπικά της έξοδα και συνεχίζει ακόμη να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Netflix των γονιών της.

Η οικονομική πορεία της Millie Bobby Brown είναι εντυπωσιακή. Στην πρώτη σεζόν του «Stranger Things» το 2016 πληρωνόταν περίπου 10.000 έως 30.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Στην τρίτη σεζόν, η αμοιβή της εκτοξεύτηκε στα 250.000 δολάρια και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, στην τελευταία σεζόν που άρχισε να προβάλλεται πρόσφατα, η αποζημίωσή της αγγίζει τα 300.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Παράλληλα, το 2019 έλαβε 10 εκατομμύρια δολάρια από το Netflix για το δεύτερο «Enola Holmes», το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ προκαταβολικά σε ηθοποιό κάτω των 20 ετών.

Πέρα από την υποκριτική, η Millie Bobby Brown έχει αναπτύξει ένα μικρό επιχειρηματικό σύμπαν. Το 2019 δημιούργησε το brand καλλυντικών και μόδας «Florence by Mills», αρχικά με τη στήριξη της Beach House Group, από την οποία όμως έγινε πλειοψηφική ιδιοκτήτρια σε έναν χρόνο. Το άρωμα «Wildly Me», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2023, συγκέντρωσε 12.700 προπαραγγελίες, ενώ το brand επεκτάθηκε από τα καλλυντικά σε είδη ένδυσης, βαλίτσες και ακόμη και καφέ. Η επιρροή της Millie Bobby Brown δεν περιορίζεται στις δικές της επιχειρήσεις. Έχει συνάψει συνεργασίες με μερικούς από τους πιο ισχυρούς οίκους μόδας, όπως οι Louis Vuitton, Calvin Klein και Pandora, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοτικότητά της έχει μετατραπεί σε σημαντική εμπορική δύναμη.

Παρά τα παραπάνω, η ηθοποιός λέει ότι ζει με λιτότητα που της έχει μείνει από τα παιδικά της χρόνια. Σε συνέντευξή της στο podcast «Call Her Daddy» εξήγησε ότι μεγάλωσε σε οικογένεια χωρίς οικονομική άνεση και ότι ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να κάνει προσωπικές αγορές χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των γονιών της. Όπως είπε «Έχω ένα θέμα με τα χρήματα. Είμαι πολύ προσεκτική. Όταν ξοδεύω, πρέπει να καλέσω τους γονείς μου. Δεν αγοράζω τίποτα χωρίς σκέψη». Το πρώτο μεγάλο δώρο που έκανε στον εαυτό της ήταν ένα ζευγάρι γυαλιά Chanel, τα οποία αγόρασε μόνο αφού οι γονείς της την ενθάρρυναν.

Ακόμη και μετά τον γάμο της το 2024 με τον Jake Bongiovi, γιο του Jon Bon Jovi, οι συνήθειές της δεν άλλαξαν. Όπως αποκάλυψε «Λέω χρειάζομαι κάλτσες και εκείνος μου λέει να πάμε στην Prada. Και εγώ θέλω να πάμε στο Target». Ακόμη και για τις συνδρομές streaming, η Millie Bobby Brown παραμένει πιστή στην οικονομία. Παρά το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε κορυφαίες παραγωγές της πλατφόρμας, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Netflix των γονιών της αντί να πληρώνει τη δική της συνδρομή των 7,99 δολαρίων. Ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι, παρότι εκατομμυριούχος, εξακολουθεί να ζει με την παλιά της νοοτροπία και να αντιμετωπίζει τα χρήματα με προσοχή και σύνεση.

Η Millie Bobby Brown, με την ισχυρή παρουσία της τόσο στη βιομηχανία του θεάματος όσο και στον εμπορικό κόσμο, δείχνει ότι η προσωπική της ταυτότητα δεν καθορίζεται από το μέγεθος της περιουσίας της αλλά από τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε.

