MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Streaming News 02.12.2025

Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

eleven_stranger_things
Από τα ρούχα και τη μουσική μέχρι τις συγκινήσεις και τις αγωνίες, κάθε επεισόδιο είναι μια προσωπική επιστροφή στο παρελθόν και μια απόλυτα real εμπειρία
Ανδρέας Αλυσανδράτος

Έχω τη χαρά (και έχω φτάσει έως εδώ για να μπορώ να την μοιραστώ) να έχω ζήσει στο φουλ τη δεκαετία του 80 και μπορώ άνετα να σημειώσω πως οτιδήποτε βλέπετε σε όλα τα season του Stranger Things ως προς την δεκαετία αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινά. Τα ρούχα, η μουσική, τα συναισθήματα, η περιπέτεια, οι αγωνίες, ο φόβος του coming out, η αγάπη, τα χρώματα, η Kate Bush, όλα είναι στη σωστή τους δόση και όλα είναι όπως ακριβώς τα θυμάμαι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κερδισμένο στοίχημα του Stranger Things, η δεκαετία του 80 του είναι η δεκαετία του 80 μου.

Όλοι οι βασικοί ήρωες είναι οι rock και pop stars του τότε σε ένα φοβερό mix με το σήμερα. Έχουμε το alternative girl, τον ευαίσθητο rocker, τον moody emo star, τον heavy metal lover, το dreamy girl, τον all heart μπαμπά, τον Henry / Vecna / 001 / MrWhatsit που είναι ένας συνδυασμός Duran Duran των 80s και Nirvana των 90s, όλοι οι χαρακτήρες του Stranger Things ήταν τότε δίπλα μου και είναι και σήμερα. Φοβερό. Ζω ξανά μαζί τους τον εαυτό μου από την αρχή.

stranger_things_blog

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Δεν είμαι σίγουρος, και δεν ξέρω αν είναι και κάποιος σε όλο τον πλανήτη, τι τελικά είναι το Stranger Things. Είναι ένα sci-fi αριστούργημα; Είναι ένα τρομακτικά καλό thriller; Είναι περιπέτεια; Είναι teen drama; Δεν υπάρχει ένα είδος που το καθορίζει, είναι όλα μαζί και είναι και κάτι παραπάνω από όλα μαζί. Είναι real! Είναι το πιο real tv series που έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι τόσο real που πρέπει να καταργήσουμε τον όρο reality TV για να μην μπερδευόμαστε.

Είναι τόσο real που η Max θα μπορούσε, με την αγάπη που έχει στη μουσική, να βλέπει φανατικά Mad TV και να αγοράζει συνεχώς βινύλια και merch καλλιτεχνών. Όταν την βλέπουμε, στο νέο season, να ταξιδεύει μέσα στο μυαλό του Vecna με οδηγό μόνο τη μουσική είναι σα να βλέπουμε τον εαυτό μας να παλεύει με το χάος της καθημερινότητάς μας ακούγοντας δυνατά Lady Gaga και Sabrina Carpenter. Κάνουμε relate με το φοβερό t-shirt των The Fall που φοράει ο Johnathan Byers όταν κοιτάει ντροπαλά ερωτευμένος την Nancy.

Είμαστε δίπλα στον Will όταν κάνει το πρώτο του coming out – μόνο που αντί (ακόμα) να αφορά τη σεξουαλικότητά του αφορά την εσωτερική του δύναμη και την σύνδεσή του με το Upside Down. Βέβαια στην περίπτωση αυτή το ένα συνάδει με το άλλο, άρα για εμάς ο Will έχει προφανώς κάνει ήδη το coming out που περιμέναμε.

Βλέποντας το part 1, ζώντας εννοώ το part 1, ενθουσιάστηκα με τη μαμά Wheeler όταν πλακώνει το demogorgon, συγκινήθηκα ξανά με την Max, ανατρίχιασα με τον Will, πόνεσα όταν την έπεσαν στον Dustin (Hellfire Lives!!!), ερωτεύτηκα την Nancy, αγωνιούσα για την El, έκλεισα το μάτι στην Robin, έδωσα ένα χτύπημα (go for it) στην πλάτη του Johnathan, ήμουν δηλαδή εντελώς ο εαυτός μου και βιώσα συναισθήματα που υπάρχουν ήδη έντονα στη ζωή μου. Δεν θέλω προφανώς να κερδίσει ο Vecna στο τέλος αλλά έχω ένα soft spot και γι αυτόν κυρίως γιατί θεωρώ πως γράφει στην ποπ κουλτούρα σήμερα με τον τρόπο που έγραφε στα 80s ο Dart Vader των Star Wars. Και οτιδήποτε υπηρετεί την ποπ κουλτούρα είναι για μένα έρωτας ζωής.

Όρθιος λοιπόν στο σαλόνι μου, 3 το ξημέρωμα, χειροκροτάω και συγκινούμαι για τους φίλους μου σήμερα που είναι τελικά η updated εκδοχή των φίλων μου του τότε. Με το που τελειώνει το Episode 4, μπαίνω online και αγοράζω οτιδήποτε σε hoodie κυκλοφορεί εκεί έξω με το poster του νέου season ή το λογότυπο ή τον Vecna, βλέπω ξανά στο κινητό μου όλα τα video που τράβηξα κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο εξαιρετικό pop-up store στο Παρίσι, streamάρω αστάματητα το official soundtrack όλων των season.

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία από αυτό. Ναι, μετράνε τα streams, μετράνε τα διαφημιστικά budget, μετράνε οι χορηγοί και το placement που κάνουν, κάτι άλλο όμως μετράει περισσότερο. Μετράει η συγκίνηση, η χαρά, το συναισθηματικό δέσιμο, το πόσο relate με την ψυχή μας μπορεί κάτι να γίνει. Και σε αυτό τον τομέα, το Stranger Things το έχει τερματίσει. Δεν είναι μόνο relatable. Είναι η ίδια μας η ζωή, αυτή που ζούμε και αυτή που φανταζόμαστε πως συμβαίνει ταυτόχρονα σε ένα διαφορετικό παράλληλο σύμπαν. Το Stranger Things είναι ο καθένας από εμάς.

Διάβασε επίσης: Από το τότε στο τώρα: Η μεταμόρφωση του cast του Stranger Things μέσα σε μια δεκαετία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
cinema netflix Stranger Things
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

02.12.2025
Επόμενο
Κίνδυνος – θάνατος για τους νέους οι αυξανόμενες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges)

Κίνδυνος – θάνατος για τους νέους οι αυξανόμενες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges)

02.12.2025

Δες επίσης

Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great
Cinema

Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great

02.12.2025
CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”
Cinema

CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”

02.12.2025
Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office
Cinema

Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

02.12.2025
Οι κινηματογραφικές σκηνές του ελληνικού σινεμά που έγιναν meme και απογειώνονται ως σήμερα στα social media
Cinema

Οι κινηματογραφικές σκηνές του ελληνικού σινεμά που έγιναν meme και απογειώνονται ως σήμερα στα social media

02.12.2025
Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler
Cinema

Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

02.12.2025
Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια
Cinema

Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

01.12.2025
Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond
Cinema

Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond

01.12.2025
Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του
Cinema

Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

01.12.2025
Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα
Cinema

Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων