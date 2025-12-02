Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

Από τα ρούχα και τη μουσική μέχρι τις συγκινήσεις και τις αγωνίες, κάθε επεισόδιο είναι μια προσωπική επιστροφή στο παρελθόν και μια απόλυτα real εμπειρία

Έχω τη χαρά (και έχω φτάσει έως εδώ για να μπορώ να την μοιραστώ) να έχω ζήσει στο φουλ τη δεκαετία του 80 και μπορώ άνετα να σημειώσω πως οτιδήποτε βλέπετε σε όλα τα season του Stranger Things ως προς την δεκαετία αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινά. Τα ρούχα, η μουσική, τα συναισθήματα, η περιπέτεια, οι αγωνίες, ο φόβος του coming out, η αγάπη, τα χρώματα, η Kate Bush, όλα είναι στη σωστή τους δόση και όλα είναι όπως ακριβώς τα θυμάμαι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κερδισμένο στοίχημα του Stranger Things, η δεκαετία του 80 του είναι η δεκαετία του 80 μου.

Όλοι οι βασικοί ήρωες είναι οι rock και pop stars του τότε σε ένα φοβερό mix με το σήμερα. Έχουμε το alternative girl, τον ευαίσθητο rocker, τον moody emo star, τον heavy metal lover, το dreamy girl, τον all heart μπαμπά, τον Henry / Vecna / 001 / MrWhatsit που είναι ένας συνδυασμός Duran Duran των 80s και Nirvana των 90s, όλοι οι χαρακτήρες του Stranger Things ήταν τότε δίπλα μου και είναι και σήμερα. Φοβερό. Ζω ξανά μαζί τους τον εαυτό μου από την αρχή.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Δεν είμαι σίγουρος, και δεν ξέρω αν είναι και κάποιος σε όλο τον πλανήτη, τι τελικά είναι το Stranger Things. Είναι ένα sci-fi αριστούργημα; Είναι ένα τρομακτικά καλό thriller; Είναι περιπέτεια; Είναι teen drama; Δεν υπάρχει ένα είδος που το καθορίζει, είναι όλα μαζί και είναι και κάτι παραπάνω από όλα μαζί. Είναι real! Είναι το πιο real tv series που έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι τόσο real που πρέπει να καταργήσουμε τον όρο reality TV για να μην μπερδευόμαστε.

Είναι τόσο real που η Max θα μπορούσε, με την αγάπη που έχει στη μουσική, να βλέπει φανατικά Mad TV και να αγοράζει συνεχώς βινύλια και merch καλλιτεχνών. Όταν την βλέπουμε, στο νέο season, να ταξιδεύει μέσα στο μυαλό του Vecna με οδηγό μόνο τη μουσική είναι σα να βλέπουμε τον εαυτό μας να παλεύει με το χάος της καθημερινότητάς μας ακούγοντας δυνατά Lady Gaga και Sabrina Carpenter. Κάνουμε relate με το φοβερό t-shirt των The Fall που φοράει ο Johnathan Byers όταν κοιτάει ντροπαλά ερωτευμένος την Nancy.

Είμαστε δίπλα στον Will όταν κάνει το πρώτο του coming out – μόνο που αντί (ακόμα) να αφορά τη σεξουαλικότητά του αφορά την εσωτερική του δύναμη και την σύνδεσή του με το Upside Down. Βέβαια στην περίπτωση αυτή το ένα συνάδει με το άλλο, άρα για εμάς ο Will έχει προφανώς κάνει ήδη το coming out που περιμέναμε.

Βλέποντας το part 1, ζώντας εννοώ το part 1, ενθουσιάστηκα με τη μαμά Wheeler όταν πλακώνει το demogorgon, συγκινήθηκα ξανά με την Max, ανατρίχιασα με τον Will, πόνεσα όταν την έπεσαν στον Dustin (Hellfire Lives!!!), ερωτεύτηκα την Nancy, αγωνιούσα για την El, έκλεισα το μάτι στην Robin, έδωσα ένα χτύπημα (go for it) στην πλάτη του Johnathan, ήμουν δηλαδή εντελώς ο εαυτός μου και βιώσα συναισθήματα που υπάρχουν ήδη έντονα στη ζωή μου. Δεν θέλω προφανώς να κερδίσει ο Vecna στο τέλος αλλά έχω ένα soft spot και γι αυτόν κυρίως γιατί θεωρώ πως γράφει στην ποπ κουλτούρα σήμερα με τον τρόπο που έγραφε στα 80s ο Dart Vader των Star Wars. Και οτιδήποτε υπηρετεί την ποπ κουλτούρα είναι για μένα έρωτας ζωής.

Όρθιος λοιπόν στο σαλόνι μου, 3 το ξημέρωμα, χειροκροτάω και συγκινούμαι για τους φίλους μου σήμερα που είναι τελικά η updated εκδοχή των φίλων μου του τότε. Με το που τελειώνει το Episode 4, μπαίνω online και αγοράζω οτιδήποτε σε hoodie κυκλοφορεί εκεί έξω με το poster του νέου season ή το λογότυπο ή τον Vecna, βλέπω ξανά στο κινητό μου όλα τα video που τράβηξα κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο εξαιρετικό pop-up store στο Παρίσι, streamάρω αστάματητα το official soundtrack όλων των season.

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία από αυτό. Ναι, μετράνε τα streams, μετράνε τα διαφημιστικά budget, μετράνε οι χορηγοί και το placement που κάνουν, κάτι άλλο όμως μετράει περισσότερο. Μετράει η συγκίνηση, η χαρά, το συναισθηματικό δέσιμο, το πόσο relate με την ψυχή μας μπορεί κάτι να γίνει. Και σε αυτό τον τομέα, το Stranger Things το έχει τερματίσει. Δεν είναι μόνο relatable. Είναι η ίδια μας η ζωή, αυτή που ζούμε και αυτή που φανταζόμαστε πως συμβαίνει ταυτόχρονα σε ένα διαφορετικό παράλληλο σύμπαν. Το Stranger Things είναι ο καθένας από εμάς.

Διάβασε επίσης: Από το τότε στο τώρα: Η μεταμόρφωση του cast του Stranger Things μέσα σε μια δεκαετία

Δες κι αυτό…