Υγεία 02.12.2025

Κίνδυνος – θάνατος για τους νέους οι αυξανόμενες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges)

Η πνιγμονή και η λάθος κατάποση –είτε πρόκειται για τροφή είτε για μικρά αντικείμενα ή ξένες ουσίες– αποτελούν σοβαρούς κινδύνους, που μπορούν να οδηγήσουν σε αιφνίδιους και αποτρέψιμους θανάτους.
Mad.gr

Παρότι το κοινό τείνει να θεωρεί αυτά τα περιστατικά σπάνια, τα διαθέσιμα στοιχεία από χώρες με συστηματική καταγραφή δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο διαδεδομένο απ’ όσο πιστεύουμε.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ορισμένες συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο –όπως η προσπάθεια κατάποσης ακατάλληλων ουσιών ή αντικειμένων– ενισχύονται τα τελευταία χρόνια μέσα από επικίνδυνες προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αυξήθηκαν κατά 46,9% τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2024

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του νέου στο Κορωπί, ο οποίος είχε καταπιεί αμάσητο ένα χάμπουρ­γκερ, έπειτα από στοίχημα που είχε βάλει με φίλους του, η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (βιολόγος) παραθέτουν τα κυριότερα στοιχεία.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Φωτο: pixabay.com

διαδικτυακές προκλήσεις ΥΓΕΙΑ
