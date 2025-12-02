CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”

Η ζωή και η προσωπικότητα της σπουδαίας θεατρικής ηθοποιού Μαριλού Μαρίνι, μέσα από τον φακό της Sandrine Dumas - Προβολή 3-12 στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το να κινηματογραφείς τη Μαριλού είναι σαν να αποκρυπτογραφείς μια ζωή γεμάτη διαφορετικούς σταθμούς: υποκριτική, εξορία, φιλίες, το πέρασμα του χρόνου. Μια ηθοποιός που δεν σταματά να πορεύεται με χιούμορ, δημιουργικότητα και αστείρευτη όρεξη για τη ζωή, χωρίς ποτέ να τα παρατά.» (Sandrine Dumas, σκηνοθέτιδα)

Μετά την πρεμιέρα του στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το ντοκιμαντέρ Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα (Marilú – rencontre avec une femme remarquable) παρουσιάζεται σε αθηναϊκή πρεμιέρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc. H ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί, παρουσία της σκηνοθέτιδας Sandrine Dumas, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19.30 στο Auditorium Theo Angelopoulos, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Στο ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνεται η ζωή και η προσωπικότητα της σπουδαίας θεατρικής ηθοποιού Μαριλού Μαρίνι, μέσα από μια διαδρομή έξι ετών, ανάμεσα σε Παρίσι και Μπουένος Άιρες. Η σκληρή δουλειά, η δημιουργικότητα και η ακόρεστη διάθεση για πειραματισμό σκιαγραφούν το πορτρέτο της 80χρονης ηθοποιού, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως κινητήριο μοχλό για τη ζωή.

Σημείωμα σκηνοθέτριας

Με τη Μαριλού Μαρίνι συναντηθήκαμε στη σκηνή παίζοντας μαζί, μητέρα και κόρη αντίστοιχα. Υπάρχουν πολύ λίγες μέρες μέσα στον χρόνο που η Μαριλού δεν βρίσκεται σε κάποια πρόβα ή δεν συμμετέχει σε κάποια παράσταση. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς το θέατρο. Στα 80 της πλέον χρόνια, έχει καταφέρει να πολλαπλασιάσει τις νέες συνεργασίες και τα έργα της τόσο στη Γαλλία, τη χώρα που την υποδέχτηκε πριν από 45 χρόνια, όσο και στην Αργεντινή, τη χώρα καταγωγής της.

Όταν η ζωή με απομάκρυνε από τη σκηνή, ξεκίνησε η δεύτερη ζωή μου ως σκηνοθέτρια. Τότε, ένιωσα την ακαταμάχητη επιθυμία να κινηματογραφήσω τη Μαριλού, διερευνώντας σε βάθος την αγάπη για την υποκριτική που μας ενώνει. Ήταν παραπάνω από πρόθυμη να μου επιτρέψει να την κινηματογραφήσω κι εγώ να μπορέσω να ανακαλύψω ξανά τόσα πολλά από τα συναισθήματα που βίωνα όσο ήμουν ηθοποιός.

Κινηματογράφησα, πεισματικά, πολλές και διαφορετικές πτυχές: από τα χέρια της ενδυματολόγου που προσπαθούσε στα παρασκήνια να αφαιρέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα φόρεμα, τις ώρες που περνούσε μαθαίνοντας το κείμενο και προετοιμάζοντας τη σκηνή, μέχρι την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας.

Για μένα, η Μαριλού είναι η ίδια η ενσάρκωση του θεάτρου, που μας ανοίγει τις πόρτες του, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Ακολουθώντας τα βήματά της μπαίνουμε σε διαφορετικά καμαρίνια, διαφορετικούς χώρους πίσω από τη σκηνή, διαφορετικές πρόβες και διαφορετικές εποχές, καθοδηγούμενοι από την εφήμερη φύση της δημιουργίας μιας παράστασης, εξερευνώντας πάντα τα διαφορετικά στάδια της δουλειάς, τόσο πολύτιμα όσο και μυστηριώδη, των οποίων ο ηθοποιός είναι η κύρια σπίθα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ – Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Προσέλευση: 19.00 | Έναρξη: 19.30

Προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/festival/cinedoc-2025-2026-marilou-tis-sandrine-dumas

Παρουσία της σκηνοθέτριας Sandrine Dumas, με την οποία θα ακολουθήσει Q&A μετά την προβολή.

Βιογραφικό Σκηνοθέτριας

Η Sandrine Dumas συνδυάζει επαγγελματικά το σινεμά και το θέατρο, έχοντας εργαστεί μέσα στα χρόνια μπροστά και πίσω από την κάμερα, ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτρια. Η δουλειά της περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους («Nostos» – 2015, «Sing me back home» – 2017) και δύο ταινίες μικρού μήκους. Η Marilú είναι το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της.

Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Ermanno Olmi, Milos Forman, Claire Denis, Medhi Charef, Krystof Kieslowski, Robert Altman, Guillaume Nicloux. Επιπλέον, από το 2009 έχει ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής Pio & Co όπου δραστηριοποιείται ως παραγωγός για προσωπικά της projects, αλλά και ως συμπαραγωγός ταινιών προωθώντας αυθεντικές δημιουργικές φωνές, όπως οι Claire Simon, Mia Hansen Løve, Marina de Van, Naomi Kawase, Jafar Panahi και Lucrecia Martel.

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Δείτε εδώ το trailer του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων , το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθήστε το CineDoc στο facebook και το instagram . Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | [email protected]